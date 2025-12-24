Συμβαίνει τώρα:
Χρυσός και ασήμι σπάνε ρεκόρ – Οι επενδυτές στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα

Οι κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε επιθετικές αγορές, οι εισροές στα ETF παραμένουν συνεχείς και η φυσική ζήτηση παραμένει ισχυρή
Μπάρες χρυσού και ασημιού
REUTERS / Angelika Warmuth

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν ο χρυσός και το ασήμι, ξεπερνώντας τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά για τον χρυσό, κλείνοντας μια χρονιά που θα μείνει στα βιβλία. Το ασήμι ακολουθεί με σχεδόν 150% άνοδο, φτάνοντας σε παραβολικά επίπεδα.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Βενεζουέλα, οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και η γενικότερη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία ενίσχυσαν την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων ως ασφαλούς καταφυγίου.

Συγκεκριμένα, η φετινή άνοδος ξεπερνά το 70% για τον χρυσό, η μεγαλύτερη από το 1979. Οι επενδυτές στρέφονται σε σκληρά περιουσιακά στοιχεία για προστασία από πιθανή υποτίμηση νομισμάτων και την αύξηση του παγκόσμιου χρέους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο σε ιδιώτες επενδυτές. Οι κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε επιθετικές αγορές, οι εισροές στα ETF παραμένουν συνεχείς και η φυσική ζήτηση παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, ασήμι και πλατίνα σημειώνουν επίσης ιστορικά υψηλά, με τη στενότητα στην προσφορά να ενισχύει περαιτέρω την άνοδο τους.

Ακόμα και μετά την υποχώρηση του Οκτωβρίου, ο χρυσός δείχνει έτοιμος να διατηρήσει την ορμή του και το 2026. Η Wall Street παρακολουθεί στενά, με προβλέψεις που αγγίζουν τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, σε έναν κόσμο που παραμένει νευρικός σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα και τις διεθνείς εξελίξεις.

