Bloomberg: Οι πλούσιοι δεν φεύγουν από Βρετανία για Ελλάδα μόνο λόγω φόρων

Με αφορμή τη «μετακόμιση» του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος, από τη Βρετανία στην Ελλάδα, το Bloomberg επισημαίνει σε ανάλυση τού ότι ο φόρος για τους υπερπλούσιους στη Βρετανία δεν είναι ο μοναδικός λόγος που αποχωρούν για χώρες όπως η Ελλάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, το Bloomberg τονίζει πως η απόφαση του να φύγει για την Ελλάδα, όπου θα καταβάλλει ως φόρο μόλις 100.000 ευρώ (115.000 δολάρια) τον χρόνο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

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Ο Ρόκος δεν έχει δηλώσει τον λόγο για τον οποίο αποχωρεί από τη Βρετανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά εταιρείες συμβούλων υποστηρίζουν συχνά ότι οι φόβοι για την επιβολή φόρων στον πλούτο είναι από τους κύριους λόγους για τις αποχωρήσεις των πολύ πλουσίων από τη Βρετανία, όπως και οι αλλαγές που έγιναν στο ειδικό φορολογικό καθεστώς της Βρετανίας για τους κατοίκους που δεν θεωρούνται φορολογικά πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα εκεί.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή ροή ανθρώπων που εγκαταλείπουν αλλά και μετακομίζουν στη Βρετανία, δηλώνοντας καθεστώς μόνιμης κατοικίας, ενώ τον χρόνο πριν από την κατάργηση του συγκεκριμένου καθεστώτος (το 2017), περίπου 9.000 μη μόνιμοι κάτοικοι έφυγαν από τη Βρετανία ενδεχομένως για να αποφύγουν τις αλλαγές, ενδεχομένως και για άλλους λόγους.

Την ίδια στιγμή, όμως, έφτασαν 8.600 νέοι κάτοικοι, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το προηγούμενο, ευνοϊκότερο καθεστώς για έναν χρόνο το πολύ.

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Αυτή η εναλλαγή είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη με όσα έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, αφού τη διάρκεια της πανδημίας, το 2020, υπήρξε μεγάλη καθαρή εκροή, ενώ η σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των μη μόνιμων κατοίκων το 2017 και το 2018 δεν οφειλόταν απαραίτητα σε αποχωρήσεις.

Η αλλαγή, που ψηφίστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση το 2017 έδωσε μια σημαντική ευκαιρία για να εξεταστεί στην πράξη ο βαθμός στον οποίο η φορολογία επηρεάζει τη μετανάστευση.

Ακαδημαϊκοί από το London School of Economics, έχοντας στη διάθεσή τους μεγάλο όγκο εμπιστευτικών και ανωνυμοποιημένων στοιχείων από τη βρετανική φορολογική αρχή HMRC, διαπίστωσαν ότι όσοι αντιμετώπισαν υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις λόγω της αλλαγής ήταν μόλις 0,2% πιθανότερο να εγκαταλείψουν τη Βρετανία.

Πολλοί εργάζονται στο Λονδίνο με υψηλότερες αμοιβές από αυτές που προσφέρουν ανταγωνιστικά χρηματοπιστωτικά κέντρα, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας του City απασχολεί σήμερα περισσότερους εργαζομένους από ό,τι πριν από το Brexit.

Και όμως, σύμφωνα με την ανάλυση, δισεκατομμυριούχοι όπως ο Ρόκος απολαμβάνουν ήδη ένα σχετικά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στη Βρετανία.

Τα δημοσιεύματα για την αποχώρησή του ανέφεραν ότι η φορολογική του συνεισφορά ανήλθε πέρυσι σε 330 εκατ. λίρες (446 εκατ. δολάρια). Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό προέρχεται από κατάταξη των Sunday Times, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τους φόρους που καταβάλλει ο ίδιος για το εισόδημα και τα κέρδη του, αλλά και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που καταβάλλουν η εταιρεία του και οι εργαζόμενοί της.

Οι πραγματικοί μέσοι φορολογικοί συντελεστές που καταβάλλουν οι πολύ πλούσιοι στη Βρετανία είναι χαμηλότεροι από εκείνους που ισχύουν για τους εργαζομένους που αμείβονται αποκλειστικά με μισθό. Το εισόδημα των πλουσίων συχνά περιλαμβάνει μερίδια από κέρδη ή κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές.

Μελέτη του 2023 έδειξε ότι όσοι είχαν ετήσιο εισόδημα άνω των 500.000 λιρών κατέβαλλαν κατά μέσο όρο φόρο 38%. Για όσους κέρδιζαν περισσότερα από 3 εκατ. λίρες, ο μέσος φορολογικός συντελεστής υποχωρούσε στο 30% ή και χαμηλότερα. Και ακόμη χαμηλότερα, ορισμένοι εξαιρετικά υψηλόμισθοι πλήρωναν φόρο που αντιστοιχούσε μόλις στο 12% του εισοδήματός τους.

Αν εφαρμοζόταν συντελεστής 30% στο εισόδημα των 477 εκατ. λιρών που είχε ο Ρόκος το 2025, θα κατέβαλλε φόρο μόλις 143 εκατ. λίρες. Ο φορολογικός του λογαριασμός μπορεί μάλιστα να ήταν ακόμη χαμηλότερος, μεταξύ άλλων χάρη στη δωρεά σχεδόν 200 εκατ. λιρών που έκανε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και η οποία θα μπορούσε να του προσφέρει σημαντική φορολογική έκπτωση.

Ακόμη και με φορολογική επιβάρυνση 143 εκατ. λιρών, τα έσοδα από την φορολόγηση του Ρόκου θα αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 0,2% των φόρων που εισέπραξε από το πλουσιότερο 1% των φορολογουμένων στη Βρετανία — και σε λιγότερο από το ένα δέκατο του 1% του συνόλου των φόρων εισοδήματος που εισπράχθηκαν στη χώρα εκείνη τη χρονιά.