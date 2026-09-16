Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πυρόπληκτους – Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται η απόφαση του ΥΠΟΙΚ

Οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα κατά τη διάρκεια του περασμένου Ιουλίου και Αυγούστου, θα έχουν για ένα χρόνο την ασφάλεια πως δεν θα προχωρούν εις βάρος τους πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Όπως επισημαίνεται στην κοινή απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, για όσους υπέστησαν ζημιά από πυρκαγιές τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο προβλέπεται αναστολή για δώδεκα μήνες της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις, καθώς και την αναστολή προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για διατροφή.

Η απόφαση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις αρμόδιες Περιφέρειες και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η αναστολή εφαρμόζεται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες στις Περιφερειακές Ενότητες:

Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Λασιθίου και Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης

Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Καλύμνου, Πάρου και Άνδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ημερομηνία έναρξης για κάθε περιοχή την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης οριοθέτησης της ως πληγείσας

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πληγέντων και της οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.