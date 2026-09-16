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Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένη κατά 1% η επιβατική κίνηση στα λιμάνια το α’ τρίμηνο

Μειωμένη κατά 9% η διακίνηση εμπορευμάτων
Ταξιδιώτες σε λιμάνι
Eurokinisi
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Κατά 1% μειώθηκε η κίνηση των επιβατών στα λιμάνια της Ελλάδας το α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση 1% σημείωσε η συνολική κίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025. Ταυτόχρονα, μείωση 1,1% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου του 2025 προς το α’ τρίμηνο του 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση και στα εμπορεύματα

Επιπλέον, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση 9% το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025, παρόλο που αύξηση 1,4% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου του 2025 προς το α’ τρίμηνο του 2024.

Τέλος, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε μείωση 2,1% το α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025, ενώ αύξηση 3% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου του 2025 προς το α’ τρίμηνο του 2024.

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Μακρο-οικονομία
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