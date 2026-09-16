Οι πέντε πυλώνες του υπουργείου Εργασίας για νέες θέσεις δουλειάς και αύξησης μισθών

Στις δράσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει στην βελτίωση της εικόνας της αγοράς εργασίας, στάθηκε η υπουργός Νίκη Κεραμέως που επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα αλλαγής σχετικά με το επίδομα ανεργίας.

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι το 2019 η ανεργία ήταν στο 18% και σήμερα έχει πέσει κάτω από 8%, ενώ αναφέρθηκε στους «πυλώνες» του υπουργείου Εργασίας, εστιάζοντας στην επαγγελματική κατάρτιση, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τις «Ημέρες καριέρας» και τις εργατικές κατοικίες, που συνδυαστικά βελτιώνουν την αγορά εργασίας.

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Ένας από τους τομείς που η κυβέρνηση έχει δώσει μεγάλη σημασία είναι η επαγγελματική εκπαίδευση, με την την υπουργό να αναφέρει ότι η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) μετρά πλέον 50 σχολές σε όλη τη χώρα, όπου μαθητές σπουδάζουν και τα πρωινά κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα με την υπουργό η απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας αγγίζει το 100%.

Σύμφωνα με την υπουργό, που παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ, ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι για τη βελτίωση στην αγορά εργασίας είναι οι «Ημέρες καριέρας» που έχουν οδηγήσει, μαζί με παρόμοιες δράσεις, στην επιστροφή 437.000 εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αναφερόμενη στον κατώτατο και μέσο μισθό, τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 έχει ξεπεράσει το 41%, από 650 ευρώ, στα 920 ευρώ σήμερα, προσθέτοντας ότι «εντός του 2027 τον Απρίλιο θα ξεπεράσουμε όπως είπε ο Πρωθυπουργός τα 950 ευρώ με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028 τον Ιανουάριο. Μέσος μισθός είναι αυτός που διαμορφώνεται από την προσφορά και από την ζήτηση. Εκεί είχαμε βάλει ένα στόχο για το 2027 ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ. Το ξεπεράσαμε ένα χρόνο πιο νωρίς. Είμαστε ήδη στα 1.530 ευρώ ένα χρόνο πιο νωρίς, δηλαδή ήδη από την άνοιξη του 2026. Άρα και ο νέος στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι τα 1800 ευρώ για το 2030».

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. «Υπάρχουν όμως και τα ασφαλιστικά δικαιώματα, δηλαδή, ο εργαζόμενος κάθε μήνα που εργάζεται πληρώνει εισφορές ανεργίας, όπως και ο εργοδότης. Άρα ασφαλίζεται για την περίπτωση που θα επέλθει ο κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος να βρεθεί εκτός δουλειάς. Άρα λοιπόν, το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό, δεν έρχεται η Πολιτεία και λέει δίνω τόσο επειδή τόσο θέλω. Είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό. Δηλαδή, έχει πληρώσει εισφορές ο εργαζόμενος και προφανώς δικαιούται την ανταπόδοση σε αυτές τις εισφορές».

Η υπουργός αναφέρθηκε σε ακόμη ένα έργο της κυβέρνησης με έντονο κοινωνικό πρόσημο στην παράδοση 80 εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά σε 300 ωφελούμενους. «Το έργο αυτό είχε προκηρυχθεί το 2003. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη συγκίνηση του να δίνεις σε αυτούς τους ανθρώπους, που το δικαιούνται, που πληρούν τις προϋποθέσεις, μία στέγη. Ήρθε και μου είπε ένας κύριος τη στιγμή που του έδινα το κλειδί, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε εργοτάξια, όλη του τη ζωή, “τέρμα λοιπόν οι φιλοξενίες σε ξένα σπίτια”».

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η υπουργός τόνισε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής που έχει αποτέλεσμα και δημιουργεί νέο δημοσιονομικό χώρο ο οποίος αξιοποιείται για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και για την στήριξη συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, ενώ όπως τόνισε η υπουργός, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πέρυσι κατέγραψε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες έναντι της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων και τα έσοδα αυτά επιστράφηκαν στην κοινωνία μέσω – μεταξύ άλλων – της κατάργησης της περικοπής των συντάξεων χηρείας.

Η Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε την επέκταση του μέτρου σε δύο φάσεις, αρχής γενομένης από τις 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να προστατευθούν συνολικά 500.000 εργαζόμενοι επιπλέον οι οποίοι απασχολούνται σε δραστηριότητες ιδιωτικής υγείας, στις τηλεπικοινωνίες, σε κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα γίνει τον Νοέμβριο και θα αφορά ανάμεσα σε άλλα συμβουλευτικές εταιρείες, εργαζόμενους στη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λυμάτων, τα τυχερά παίγνια.

Όπως επεσήμανε η υπουργός η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει τρία βασικά οφέλη: Πρώτον ότι οδηγεί σε σημαντική αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων καθώς καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος που εργάζονται και διασφαλίζεται ότι αμείβονται για αυτό το χρόνο. Δεύτερον, οδηγεί σε μια εξυγίανση του ανταγωνισμού και τρίτον συμβάλλει στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων και στην εξοικονόμηση δημοσιονομικού χώρου που επιτρέπει την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία όπως συνέβη με το μόνιμο επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.