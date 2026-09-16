Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η κεντρική διοίκηση παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή βάση ο προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας στα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε για τις δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, το ταμειακό έλλειμα το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από την κεντρική τράπεζα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσίασε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ.