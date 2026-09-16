Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η κεντρική διοίκηση παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή βάση ο προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
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Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδας στα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε για τις δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, το ταμειακό έλλειμα το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται από την κεντρική τράπεζα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα παρουσίασε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49,207 δισ. ευρώ, από 46.697 δισ. ευρώ πέρυσι. Σχετικά με τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 47,313 δισ. ευρώ, από 42,189 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.