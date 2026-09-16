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Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξήθηκε 4,7% τον Ιούλιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο ανήλθε στα 42,47 δισ. ευρώ
Young entrepreneur and his female coworker using desktop PC while working in the office.
Φωτογραφία iStock
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Αυξήθηκε κατά 4,7% ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας τον Ιούλιου του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, αύξηση της τάξης του 4,7% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο φέτος και ανήλθε σε 42,47 δισ. ευρώ, έναντι των 40,57 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία (22,3%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (8,1%).

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Μακρο-οικονομία
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