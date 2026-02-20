Διεθνή

Άλμα 20,2% στα κινέζικα πράσινα δάνεια το 2025

Το ισοζύγιο των κινεζικών πράσινων δανείων σε κινεζικό και ξένο συνάλλαγμα καταγράφηκε στα 44,8 τρισ. γιουάν
Earth placed on a pile of coins and icons with green background green business idea Sustainability Finance and Investment, Taxes and Carbon Credits

Αύξηση κατέγραψαν τα πράσινα δάνεια στην Κίνα το 2025, διοχετεύοντας περισσότερους οικονομικούς πόρους στους βιομηχανικούς τομείς με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και παρέχοντας σταθερή δυναμική για την επιτάχυνση της πράσινης οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης της Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας (PBOC).

Το ισοζύγιο των κινεζικών πράσινων δανείων σε κινεζικό και ξένο συνάλλαγμα καταγράφηκε στα 44,8 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 5,51 τρισεκατομμύρια ευρώ) στα τέλη του 2025, με ετήσια αύξηση 20,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας επίσημης αναφοράς της PBOC.

Στη διάρκεια της περιόδου του 14ου Πενταετούς Προγράμματος (2021-2025) τα πράσινα δάνεια αυξήθηκαν κατά μέσο ετήσιο ποσοστό 30,2%, με αύξηση 21,1 ποσοστιαίων μονάδων μεγαλύτερη από το συνολικό επίπεδο δανεισμού, ενώ το μερίδιο τους στο συνολικό ισοζύγιο των δανείων αυξήθηκε από το 6,7% στο 16,2%.

Διεθνή
