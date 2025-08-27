Αμερικανικές εταιρείες σπάνε ρεκόρ με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε επαναγορές μετοχών

Να επαναγοράσουν μετοχές με ιστορικά υψηλό ρυθμό σχεδιάζουν οι αμερικανικές εταιρείες, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των εταιρικών Αμερικανών στην οικονομία.

Οι ανακοινωθείσες επαναγορές μετοχών από αμερικανικές εταιρείες ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις 20 Αυγούστου, σηματοδοτώντας το συντομότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Birinyi Associates . Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg

Τους τελευταίους μήνες, οι μεγάλες εταιρείες έχουν δώσει το πράσινο φως σε μεγάλα προγράμματα επαναγοράς μετοχών. Η Apple Inc. ανακοίνωσε ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματά της τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, η Alphabet Inc. , η JPMorgan Chase & Co. , η Goldman Sachs Group Inc. , η Wells Fargo & Co. και η Bank of America Corp. ανακοίνωσαν επαναγορές μετοχών ύψους τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Θα υπάρξει μια συνέχεια του απόλυτου αγοραστή με πτώση στην αγορά, που είναι η ίδια η εταιρεία», δήλωσε ο Jeffrey Yale Rubin , πρόεδρος της Birinyi Associates. «Τα κέρδη είναι καλά, έχουν αρκετά χρήματα για κεφαλαιουχικές δαπάνες και αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ανταμείψουν τους επενδυτές και τους ιδιοκτήτες της εταιρείας».

Ξαναγοράστε το

Το σχέδιο επαναγοράς μετοχών της Apple ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των ανακοινωθέντων επαναγορών μετοχών των ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος.

Τον περασμένο μήνα, οι ανακοινωθείσες επαναγορές μετοχών ανήλθαν συνολικά σε 166 δισεκατομμύρια δολάρια , η υψηλότερη καταγεγραμμένη αξία σε δολάρια για τον Ιούλιο, καθώς ξεκίνησαν τα σχέδια επαναγοράς μετοχών από τις μεγαλύτερες αμερικανικές χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές εταιρείες. Οι επαναγορές προσφέρουν έναν κρίσιμο πυλώνα στήριξης για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει δει τον δείκτη S&P 500 να επιστρέφει σε ιστορικά υψηλά τις τελευταίες εβδομάδες. Μια σειρά προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών υποδηλώνει αυξανόμενη εμπιστοσύνη μεταξύ των εταιρικών στελεχών.

Ο Ρούμπιν αναμένει ότι η δυναμική θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους, προβλέποντας ότι οι ανακοινωθείσες επαναγορές θα φτάσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και οι ολοκληρωμένες επαναγορές θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ.

«Ελλείψει δραματικής επιβράδυνσης στην οικονομία, προβλέπουμε ότι οι ολοκληρωμένες επαναγορές μετοχών το 2026 θα φτάσουν τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, που θα αποτελέσει νέο ρεκόρ», έγραψε ο Rubin σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου.

Οι επαναγορές μετοχών έχουν προκαλέσει την οργή ορισμένων μελών της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς αποτελούν θέμα στη διαμάχη για το φορολογικό νομοσχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ . Μιλώντας στο Fox Business την Τετάρτη, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ επιτέθηκε στην Boeing Co. για μια «μαζική» επαναγορά μετοχών στην οποία προέβη η εταιρεία αντί να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη.