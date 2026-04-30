Φρένο στην ανάπτυξη της Σαουδικής Αραβίας βάζει ο πόλεμος

Ο ρυθμός τριμηνιαίας ανάπτυξης της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, κατέβασε ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2024, και αυτό οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν που επηρεάζει τον πολύ σημαντικό για τη χώρα πετρελαϊκό κλάδο.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (30.4.2026) Πέμπτη η Γενική Αρχή Στατιστικής, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο είχε αυξηθεί σχεδόν στο διπλάσιο κατά 5%.

Ο τομέας του πετρελαίου έπεσε σημαντικά από 10,8% σε 2,3%. Η μη πετρελαϊκή δραστηριότητα – η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελεί το κύριο επίκεντρο των προσπαθειών τους για τη μεταμόρφωση της οικονομίας των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – επιβραδύνθηκε στο 2,8% από 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα στοιχεία παρέχουν μερικές από τις πρώτες λεπτομερείς ενδείξεις για τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει στη Σαουδική Αραβία ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Η Ισλαμική Δημοκρατία αντέδρασε με επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, διαταράσσοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Η σύγκρουση οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός στρατηγικού σημείου από το οποίο διέρχεται συνήθως το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να αντισταθμίσει μέρος των απωλειών ανακατευθύνοντας τις ροές μέσω ενός αγωγού προς το λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας στο Γιανμπού. Αυτό της επέτρεψε να επωφεληθεί εν μέρει από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έφτασαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο σε καιρό πολέμου, στα 126 δολάρια το βαρέλι.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας θα αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος – μια προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προβλέψεις του δανειστή τον Οκτώβριο. Το Ταμείο εκτιμά ότι το βασίλειο θα δεχτεί μικρότερο πλήγμα από ορισμένους γείτονές του.