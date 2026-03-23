Αναταράξεις στις αγορές ενέργειας λόγω πολέμου – «Προσωρινό φαινόμενο», λένε οι ΗΠΑ

Ο υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει «ρεαλιστικά μέτρα» για να αυξήσει την προσφορά, αναφερόμενος στην άρση ορισμένων κυρώσεων που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον
REUTERS
Οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι «προσωρινές», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, που μίλησε κατά την έναρξη του CERAWeek, του σημαντικότερου ετήσιου συνεδρίου για τον κλάδο της ενέργειας παγκοσμίως.

«Οι τιμές στις αγορές ενέργειας δεν έχουν φτάσει ακόμη σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ζήτησης», παρατήρησε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, από το Χιούστον του Τέξας.

Ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει «ρεαλιστικά μέτρα» για να αυξήσει την προσφορά, αναφερόμενος στην άρση ορισμένων κυρώσεων που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον. Με βάση τα λεγόμενά του, πρόκειται για «καθησυχαστικά μέτρα σε μια προσωρινή κατάσταση».

Στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Παρασκευή (20.3.2026) να ρίχνουν στην αγορά ένα μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους. Ο όγκος που έχει αποδεσμευτεί μέχρι τώρα είναι περίπου 3 εκατ. βαρέλια, από τα περισσότερα από 415 εκατ. που διαθέτει η χώρα, είπε ο Ράιτ, διαβεβαιώνοντας ότι τα αποθέματα αυτά θα αναπληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2027.

Διεθνή
