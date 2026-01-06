Άνοδος των πωλήσεων κατοικιών στο Μανχάταν λόγω χαμηλότερων επιτοκίων

Άνοδος καταγράφηκε στις πωλήσεις κατοικιών στο Μανχάταν το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στις συναλλαγές συνεταιριστικών κατοικιών. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην υποχώρηση του κόστους δανεισμού, η οποία οδήγησε στην επιστροφή στην αγορά αγοραστών που ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, περισσότερες από 2.600 αγοραπωλησίες διαμερισμάτων και συνεταιρισμών ολοκληρώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2025 στο Μανχάταν, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Miller Samuel Inc. και της Douglas Elliman. Οι συνεταιριστικές κατοικίες αντιπροσώπευαν πάνω από το μισό των συνολικών πωλήσεων και κατέγραψαν ετήσια άνοδο 7%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο την αύξηση των πωλήσεων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τον Bloomberg.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Miller Samuel, Τζόναθαν Μίλερ, η «καθυστερημένη επίδραση της πτώσης των επιτοκίων στεγαστικών δανείων» -από επίπεδα άνω του 7% σε περίπου 6,15% στο τέλος του έτους- προσέλκυσε αρκετούς υποψήφιους αγοραστές, κυρίως όσους ανέβαλαν την απόφασή τους εν αναμονή ευνοϊκότερων συνθηκών.

Οι συνεταιρισμοί είναι συχνά πιο προσιτοί για τους νέους αγοραστές και οι πωλήσεις συνδέονται στενά με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, είπε. Η μέση τιμή των συνεταιρισμών που πουλήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο ήταν 825.000 δολάρια, σε σύγκριση με 1,7 εκατ. δολάρια για ένα διαμέρισμα.

Παρόλα αυτά, οι αγοραστές που μπορούσαν να πληρώσουν με μετρητά κυριάρχησαν στην αγορά. Οι συμφωνίες χωρίς χρηματοδότηση αντιπροσώπευαν το 65% όλων των πωλήσεων διαμερισμάτων και συνεταιριστικών ακινήτων στο τρίμηνο, το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ισχυρή χρηματιστηριακή αγορά και οι ανησυχίες για τις αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών ώθησαν ορισμένους εύπορους αγοραστές να αποσύρουν τις συμμετοχές τους και να ανακατευθύνουν τα χρήματά τους σε αγορές κατοικιών, δήλωσε ο Μίλερ.

Κατά το επόμενο έτος, ο Μίλερ δήλωσε ότι αναμένει ότι τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα ενισχύσουν τις συναλλαγές και θα οδηγήσουν σε μια μέτρια αύξηση των τιμών.