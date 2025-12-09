Απειλές Τραμπ κατά του Μεξικού με επιπρόσθετους δασμούς 5%

Απειλές για δασμούς εξαπέλυσε πάλι χτες (8.12.2025) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μεξικού εξαιτίας διένεξης για το νερό.

Ειδικότερα, απείλησε να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα αν το Μεξικό δεν φροντίσει να φθάσει «αμέσως» περισσότερο νερό στην πολιτεία Τέξας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας του 1944 για τους υδάτινους πόρους.

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία μας για το νερό», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, απαιτώντας η γειτονική χώρα να φροντίσει να φτάσουν 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη χώρα του ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς και κατόπιν μεγαλύτερες ποσότητες και διαμηνύοντας πως, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί 5% σε μεξικανικά προϊόντα εισαγόμενα στη χώρα του.

Βάσει της συμφωνίας, το Μεξικό έχει την υποχρέωση να αφήνει να ρέουν μεγάλες ποσότητες νερού τις ΗΠΑ από τον Ρίο Γκράντε, μέσω δικτύου φραγμάτων και ταμιευτήρων. Η έλλειψη νερού πλήττει τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους στην πολιτεία Τέξας, επέμεινε ο Τραμπ.

Η μεξικανική κυβέρνηση επιχειρηματολογεί πως η ξηρασία προκαλεί εντεινόμενο πρόβλημα στους υδάτινους πόρους.

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συνολική μας Συμφωνία για το Νερό, και αυτή η παραβίαση βλάπτει σοβαρά τις ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ. Το Μεξικό εξακολουθεί να οφείλει στις ΗΠΑ πάνω από 800.000 acre-feet νερού για τη μη τήρηση της Συμφωνίας μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ΗΠΑ απαιτούν από το Μεξικό να αποδεσμεύσει 200.000 στρέμματα νερού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό πρέπει να αποδεσμευτεί αμέσως μετά. Μέχρι στιγμής, το Μεξικό δεν ανταποκρίνεται, και αυτό είναι πολύ άδικο για τους αγρότες των ΗΠΑ που δικαιούνται αυτό το τόσο απαραίτητο νερό. Για αυτόν τον λόγο, έχω εξουσιοδοτήσει την επιβολή δασμού 5% στο Μεξικό, εάν αυτό το νερό δεν αποδεσμευτεί ΑΜΕΣΑ. Όσο περισσότερο καθυστερεί το Μεξικό να αποδεσμεύσει το νερό, τόσο περισσότερο πλήττονται οι αγρότες μας. Το Μεξικό έχει την υποχρέωση να ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΡΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»