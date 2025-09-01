Από την 1η Οκτωβρίου 2025 γράφονται οι νέοι «πολεμικοί» προϋπολογισμοί στην ΕΕ  – Η θέση της Ελλάδας

Μοχλό «πολεμικής» αναδιαμόρφωσης των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης από το 2026 θα επερχόμενη άτυπη Σύνοδος Κορυφής την 1η Οκτωβρίου 2025.

Και αυτό γιατί στη Σύνοδο αυτή, σε λίγο πάνω από ένα μήνα από σήμερα, όπως δήλωσε χθες (31.8.25), η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από την Πολωνία, «θα καταρτίσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα επενδύσουμε τα πρόσθετα χρήματα για την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμυντική μας θέση».

Παρακάτω, η πρόεδρος της Κομισιόν, εξήγησε πως «θα αναλύσουμε τα κενά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα τα καλύψουμε μέχρι το 2030 με στόχους, με ορόσημα, διότι μόνο ό,τι μετριέται γίνεται».

Υπενθυμίζεται πως το έτος 2030 αποτελεί το μεγάλο χρονικό «κόμβο» του προγράμματος επανεξοπλισμού της ΕΕ (ReArm EU 2030) συνολικού ύψους 800 δισ. ευρώ, βασικά σκέλη του οποίου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 650 δισ. ευρώ μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής και επιπλέον 150 δισ. ευρώ μέσω δανείων από το πολεμικό ταμείο SAFE.

Όπως δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στην Πολωνία, μετά τη συνάντηση της με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, 15 από τις 27 χώρες – μέλη της ΕΕ έχουν αιτηθεί την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ενώ 19 έχουν αιτηθεί δάνειο από το SAFE.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, αιτήθηκε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και δάνειο από το SAFE (στα πλαίσια του ReArm EU 2030).

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, το δάνειο από το SAFE και προπαντός ο στόχος του 5% του ΑΕΠ (έως το 2035) για τις αμυντικές δαπάνες από πλευράς ΝΑΤΟ (ο οποίος συμφωνήθηκε στη σύνοδο της Χάγης τρεις μήνες μετά τις αποφάσεις της ΕΕ για το ReArm EU 2030) μένουν να ενσωματωθούν στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Ελλάδας.

Το ελληνικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα του 2025 – 2028 συμφωνήθηκε με την Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή όχι μόνο τρεις μήνες πριν τις αμερικανικές εκλογές -οι οποίες ανέδειξαν τον Τραμπ ξανά πρόεδρο των ΗΠΑ – αλλά σε συνθήκες που το επικρατέστερο σενάριο έδειχνε εκλογή της δημοκρατικής Καμάλα Χάρις…

Η συνέχεια είναι γνωστή, με τον Τραμπ να επιβάλλει τον Απρίλιο του 2025 εκτίναξη δασμών σε βάρος της ΕΕ (αρχικά 20% και έπειτα 15%) και λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2025, να αυξάνει τις ελάχιστες αμυντικές δαπάνες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ (οι συντριπτικά περισσότερες των οποίων είναι μέλη της ΕΕ) στο 5% του ΑΕΠ τους (έναντι του 2%).

Στη νέα διεθνή εμπορική «τάξη» και στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες μένει να αναπροσαρμοστεί η ΕΕ, μαζί και η Ελλάδα.

Στην πορεία αυτή σημαντικό ορόσημο καθίσταται η έκτακτη σύνοδος κορυφής της 1ης Οκτωβρίου 2025, η οποία φαίνεται να αποκτά αρκετά επείγοντα χαρακτήρα μετά την επίθεση των Ρώσων γύρω από τα γραφεία της Κομισιόν στο Κίεβο.

Εξάλλου, ο κοινοτικός επίτροπος οικονομικών, Ντομπρόβσκις, είχε έγκαιρα προειδοποιήσει από τον Ιούλιο του 2025 πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν αξιόπιστες στρατηγικές για την αντιστάθμιση των υψηλότερων αμυντικών δαπανών μέσω διαρκών μέτρων εσόδων ή ανακατανομής δαπανών, ξεκινώντας από το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026».

Στελέχη του ΥΠΟΙΚ, με τα οποία ήλθε σε επαφή το newsit.gr αναφέρουν πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται, προς το παρόν, να προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια, καθώς έχει υπερπλεόνασμα, εξαιρετικά χαμηλό κόστος αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους της αλλά και ένα «μαξιλάρι» 43 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τις περισσότερες χώρες – μέλη της ΕΕ και μία τέτοια απότομη “πολεμική” στροφή στους προϋπολογισμούς τους, ειδικά καθώς αυτή θα γίνεται στη βάση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ (αύξηση αγορών LNG, αμυντικών συστημάτων και επενδύσεων στις ΗΠΑ) δεν αναμένεται να ευνοήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης τους, γεγονός που κάθε άλλο παρά θετικό αντίκτυπο θα έχει στο ΑΕΠ της Ελλάδας και έτσι στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της, επισημαίνουν αναλυτές στο newsit.gr.