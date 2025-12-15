Διεθνή

Αποζημίωση 229 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά η Ρωσία από τη Euroclear

Το ποσό που ζητείται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας θα είναι ίσο με το συνολικό ποσό των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων
Aγωγή κατέθεσε η Τράπεζα της Ρωσίας στη Μόσχα ζητώντας αποζημίωση 18,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (229 δισεκατομμύρια δολάρια) από την Euroclear, σύμφωνα με σημερινή (15.12.2025) αναφορά του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Tass.

Πιο αναλυτικά, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή (12.12.2025) ότι θα μηνύσει το θεματοφύλακα με έδρα το Βέλγιο για «παράνομες ενέργειες» που καθιστούν «αδύνατη για την τράπεζα τη διάθεση των κεφαλαίων και των τίτλων της», σύμφωνα με το bloomberg, ζητώντας γιγαντιαία αποζημίωση .

Το ποσό που ζητείται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας θα είναι ίσο με το συνολικό ποσό των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και με το πρόσθετο εισόδημα που χάνεται από αυτά, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

