Ανατιμήσεις στα μαγειρικά λάδια έφερε ο πόλεμος – Στα ύψη οι τιμές για ηλιέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο

Κατά 13,5% αυξήθηκε η τιμή στα μαγειρικά λάδια τον Μάρτιο του 2026 συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025, λόγω και των τεράστιων οικονομικών αναταράξεων που έχει φέρει ο πόλεμος στο Ιράν.

Την παραπάνω πραγματικότητα για ανατίμηση στα μαγειρικά λάδια (ηλιέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο) φέρνουν στο φως στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), αποτυπώνοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν χτυπά πολυεπίπεδα την παγκόσμια οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2026, οι τιμές κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 5,1%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022, όταν η παγκόσμια οικονομία επηρεαζόταν από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ενδεικτικό είναι πως η ιαπωνική εταιρεία επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων Showa Sangyo αύξησε αυτή την εβδομάδα τις τιμές μαγειρικών ελαίων περισσότερο από 25%.

Η εκτόξευση των τιμών συνδέεται άμεσα με το ράλι στο αργό πετρέλαιο, καθώς όσο ακριβαίνει η ενέργεια τόσο πιο ελκυστική γίνεται η παραγωγή βιοκαυσίμων από αγροτικές πρώτες ύλες, όπως αναφέρει ανάλυση του Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι κάθε αύξηση 10% στις τιμές φυτικών ελαίων μπορεί να προσθέσει 0,2 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό τροφίμων διεθνώς, ιδιαίτερα σε χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές.

Η πίεση στην αγορά τροφίμων ενισχύεται, από τη στιγμή που σημαντικό ποσοστό αγροτικής παραγωγής ήδη διοχετεύεται στην αγορά ενέργειας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα εξής:

Στις ΗΠΑ, περίπου 40% της παραγωγής καλαμποκιού χρησιμοποιείται για παραγωγή αιθανόλης.

Στη Βραζιλία, πάνω από 50% της παραγωγής ζαχαροκάλαμου κατευθύνεται σε βιοκαύσιμα.

Στην Ινδονησία, σχεδόν 20% της παραγωγής φοινικέλαιου χρησιμοποιείται για βιοντίζελ.

Σημειώνεται πως ο FAO προειδοποίησε πρόσφατα ότι πιθανή περαιτέρω στροφή προς τα βιοκαύσιμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις τιμές τροφίμων, ιδιαίτερα στην Αφρική και την Ασία.