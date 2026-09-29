Άτυπο συμβούλιο Ενέργειας της ΕΕ: Οι Βρυξέλλες «εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν» για να μειωθεί η τιμή των καυσίμων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν προβλέπει ότι θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού σε ενέργεια αυτόν τον χειμώνα, αναμένει όμως «πολύ υψηλές» τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.

Με την ενεργειακή κρίση να ασκεί νέες πιέσεις στις τιμές, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα», σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να γίνουν πιο οικονομικά.

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«Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος. Επομένως, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την κατάσταση, χωρίς να αναφερθούμε στη βιομηχανία μας, που βρίσκεται επίσης υπό πίεση», ανέφερε ο Γιόργκενσεν.

Στο τραπέζι χαλάρωση των κανόνων για το μεθάνιο

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιόργκενσεν σκοπεύει να προχωρήσει σε χαλάρωση ορισμένων κανόνων.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε να αναβληθεί για έναν χρόνο η εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, ένα μέτρο που αφορά τις εταιρείες του κλάδου.

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Η αναβολή, από το 2027 στο 2028, θα πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Γιόργκενσεν υπογράμμισε πάντως ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα σημαίνει υποχώρηση από τους στόχους της ΕΕ για το μεθάνιο.

Ο νόμος υποχρεώνει τις εταιρείες που εισάγουν υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου. Αρκετές χώρες παραγωγοί ορυκτών καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου μπορεί να δυσκολέψει τις εξαγωγές τους προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αναβολή της εφαρμογής των κανόνων δεν πρόκειται να έχει ουσιαστική επίπτωση στις τιμές της ενέργειας.