Axios: Τεράστια συμφωνία χρυσού ΗΠΑ – Βενεζουέλας

Η κρατική εταιρεία εξόρυξης της Βενεζουέλας υπέγραψε τη Δευτέρα (5.3.2026) με την κυβέρνηση Τραμπ μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση έως και 1.000 κιλών χρυσού στις αγορές των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Η συμφωνία θα απαιτήσει από την κρατική εταιρεία Minerven της Βενεζουέλας να πουλήσει μεταξύ 650 και 1.000 κιλά ράβδων χρυσού στην εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Trafigura, αναφέρει το Axios. Σύμφωνα με την έκθεση, η Trafigura θα διανείμει στη συνέχεια τον χρυσό σε διυλιστήρια των ΗΠΑ στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας.

Η αναφορά για τη συμφωνία εμπορευμάτων έρχεται μετά από συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες χτες Τετάρτη (4.3.2026), με θέμα τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ορυχείων και την εξόρυξη ορυκτών.

Η Ροντρίγκες δήλωσε στον Μπέργκαμ, καθώς και σε στελέχη ορυχείων και εμπόρους μετάλλων που είχαν συγκεντρωθεί, ότι η χώρα της θα κινηθεί με «ταχύτητα Τραμπ» για να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τον ορυκτό πλούτο της Βενεζουέλας.

«Η Ντέλσι Ροντρίγκες, Πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει εξαιρετική δουλειά και συνεργάζεται πολύ καλά με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ. Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευχάριστα!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο χρυσός έχει κερδίσει περίπου 1/5 της αξίας του φέτος, υποστηριζόμενος από τις αυξημένες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, καθώς και από τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed. Το μέταλλο έφτασε σε ιστορικό υψηλό πάνω από 5.595 δολάρια την ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου.