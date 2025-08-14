Αύξηση 1,4% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο β’ τρίμηνο 2025

Άνοδο 1,4% κατέγραψε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,5%, οριακά υψηλότερα από την Ευρωζώνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας παρά τις επίμονες προκλήσεις.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οικονομία της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ η ΕΕ σημείωσε ανάπτυξη 0,2%. Τα στοιχεία δείχνουν μικρή αλλά θετική δυναμική, με τις μεγάλες οικονομίες να καταγράφουν περιορισμένες διακυμάνσεις και τα κράτη-μέλη της περιφέρειας να εμφανίζουν ανομοιογενή εικόνα.

Η Eurostat αναμένεται να δημοσιεύσει τα αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους χωρών τις επόμενες εβδομάδες, τα οποία θα φωτίσουν τους κλάδους και τις αγορές που στήριξαν την ανάπτυξη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατανάλωση παραμένει υποτονική, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη συγκράτηση της επιβράδυνσης.