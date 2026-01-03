Διεθνή

Bloomberg: Περιορισμένες οι επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Η αγορά «αντέχει» το σοκ

Η σύλληψη του Μαδούρο ταράζει τη γεωπολιτική, όχι όμως ακόμη το πετρέλαιο, με την υπερπροσφορά και τον ΟΠΕΚ+ να κρατούν υπό έλεγχο τη ρευσή αγορά
Κοιτάσματα πετρελαίου
REUTERS / Azad Lashkari / File Photo

Παρά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μετά από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου δείχνει μέχρι στιγμής αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι βασικές πετρελαϊκές υποδομές της  Βενεζουέλας παραμένουν σε λειτουργία και δεν έχουν πληγεί από τις επιθέσεις. Εγκαταστάσεις- κλειδιά, όπως το λιμάνι Χοσέ, το διυλιστήριο Αμουάι και οι περιοχές παραγωγής πετρελαίου στη ζώνη του Ορινόκο, συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους.

Την ίδια στιγμή, η Βενεζουέλα, αν και διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, παράγει πλέον λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας προσφοράς, περιορίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης στις διεθνείς αγορές. Οι πιέσεις των ΗΠΑ και οι κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων έχουν οδηγήσει σε μερική μείωση της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να προκαλούν σοβαρές ελλείψεις.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 2026 η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση κατά 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως – επίπεδο ρεκόρ. Οι τιμές του αργού κινούνται γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι, με τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς να είναι περιορισμένες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια διαταραχή αυτού του μεγέθους είναι διαχειρίσιμη, καθώς η υπερπροσφορά και η αυξημένη παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+ – τη συμμαχία χωρών που ελέγχει την παραγωγή πετρελαίου – λειτουργούν ως «μαξιλάρι» απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

