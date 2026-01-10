Chevron – Ιράκ: Στο τραπέζι το Δυτικό Κούρνα 2 ενώ «παγώνει» το ιρανικό φυσικό αέριο

Σε συνομιλίες βρίσκεται η αμερικανική Chevron με το Ιράκ για την εκμετάλλευση του πετρελαϊκού πεδίου Δυτικό Κούρνα, μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική Lukoil, η οποία διαχειρίζεται σήμερα το κομβικό αυτό asset.

Συγκεκριμένα, το Δυτικό Κούρνα 2 αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Lukoil στο εξωτερικό – γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον της Chevron για την εκμετάλλευσή του – με τις εξελίξεις να αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο στη χώρα. Την ίδια ώρα, το Ιράκ βρίσκεται σε καθεστώς έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας, καθώς παραμένει ανοιχτό το μέτωπο της ηλεκτροπαραγωγής.

Το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ιράκ, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση επανεκκίνηση της παροχής φυσικού αερίου από το Ιράν, η οποία έχει διακοπεί λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και της αυξημένης εγχώριας ζήτησης στην Τεχεράνη.

Απώλειες 4.000 – 4.500 MW για το Ιράκ από τη διακοπή των εισαγωγών

Η παρατεταμένη διακοπή του ιρανικού φυσικού αερίου έχει μετατραπεί σε πραγματικό οικονομικό σοκ για το Ιράκ. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η χώρα έχει ήδη χάσει περίπου 4.000 – 4.500 μεγαβάτ ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος λόγω της αναστολής των εισαγωγών από το Ιράν, επιβαρύνοντας το ηλεκτρικό δίκτυο και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το Ιράκ, παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, δεν έχει ακόμη επαρκείς εναλλακτικές πηγές ενέργειας για να καλύψει τις ανάγκες του χωρίς το ιρανικό φυσικό αέριο. Η απουσία άμεσης λύσης απειλεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέτει υπό πίεση το δημόσιο ταμείο, καθώς οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία βλέπουν αυξημένο ενεργειακό κόστος και μειωμένη παραγωγική ικανότητα.

Πετρέλαιο, κυρώσεις και το «στοίχημα» της σταθερότητας

Παρά το γεγονός ότι το Ιράκ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου παγκοσμίως, παραμένει ευάλωτο: πάνω από το 90% των κρατικών εσόδων προέρχεται από τον πετρελαϊκό τομέα, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις. Η έλλειψη άμεσων εναλλακτικών στην ηλεκτροπαραγωγή αυξάνει το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και βιομηχανία, πιέζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι συνομιλίες με τη Chevron αποκτούν βαρύνουσα σημασία. Για τη Βαγδάτη, το στοίχημα είναι διπλό: να διασφαλίσει επενδύσεις και σταθερότητα στον πετρελαϊκό τομέα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την ενεργειακή ασφυξία που προκαλεί η απουσία ιρανικού φυσικού αερίου. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναμένεται να κρίνει όχι μόνο την πορεία του Δυτικού Κούρνα 2, αλλά και την ευρύτερη οικονομική αντοχή της χώρας τους επόμενους μήνες.