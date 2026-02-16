Διαδοχή Λαγκάρντ στην ΕΚΤ: Η ώρα της κρίσιμης απόφασης πλησιάζει

Στην κούρσα για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, θεωρείται ότι το ζήτημα του πότε θα επιλεγεί ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι σχεδόν εξίσου σημαντικό με το ποιος θα επιλεγεί.

Η Κρίστιν Λαγκάρντ, επρόκειτο να αποχωρήσει από το αξίωμά της επικεφαλής της ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2027, εκτός εάν οι ηγέτες της Ευρώπης επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το κατά πόσον οι κυβερνήσεις βλέπουν την ανάγκη να δράσουν γρήγορα για να προστατεύσουν την κεντρική τράπεζα, και η αντίληψή τους για οποιαδήποτε απειλή για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέτει η άνοδος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, είναι κρίσιμα για την αρχιτεκτονική μιας από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην περιοχή σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ανησυχία των επενδυτών για την Fed, σε μια περίοδο διαδοχής και εκεί, ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στην τρέχουσα ηγεσία της, διαμορφώνει ένα σκηνικό που μπορεί να βοηθήσει τους αξιωματούχους στην πορεία για την εξουσία στην Ευρώπη να εξετάσουν μια απόφαση το συντομότερο δυνατό. Από την άλλη πλευρά βέβαια λειτουργούν ανασταλτικά οι πολυετείς διαμάχες του μπλοκ για τις υψηλόβαθμες θέσεις.

Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό των προέδρων της ΕΚΤ. Η συμφωνία για τη Λαγκάρντ ήταν μέρος ενός τεράστιου πακέτου διαπραγματεύσεων για θέσεις εργασίας στην ΕΕ που έλαβε χώρα τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της θητείας της. Για τον προκάτοχό της, Μάριο Ντράγκι, το χρονοδιάγραμμα ήταν παρόμοιο.

Οι αξιωματούχοι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά ενώ επιμένουν ότι είναι πολύ νωρίς για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Αυτό δεν έχει σταματήσει την αυξανόμενη εικασία στους κύκλους χάραξης πολιτικής της ευρωζώνης ότι οι κυβερνήσεις θα εγκαταλείψουν την πάγια πρακτική της επιλογής των αξιωματούχων της ΕΚΤ έναν προς έναν για να εξασφαλίσουν ένα πιο ξεκάθαρο και ταχύτερο αποτέλεσμα με μια συνδυασμένη επιλογή.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό στόχο της Γαλλίας για τη θέση του Lane, που θα μπορούσε στη συνέχεια να σημαίνει τη διατήρηση δύο εδρών στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ, η συμφωνία σε ένα πακέτο θα μπορούσε να καθησυχάσει μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία ότι μπορούν ακόμα να αποκτήσουν τις δικές τους θέσεις στα διοικητικά συμβούλια.

Ο Νάγκελ είναι ένας πιθανός υποψήφιος για να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ, αν και ο Ολλανδός αντίπαλός του, Κλάας Κνοτ, θεωρείται επί του παρόντος ως ο πιο πιθανός να επικρατήσει. Ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος , από την Ισπανία, είναι επίσης υποψήφιος.

Ενώ η άμεση δράση είναι μια επιλογή, υπάρχει επίσης η πιθανότητα τα γεγονότα να πιέσουν τους ηγέτες να παρέμβουν, όπως ακριβώς έκανε στη Γαλλία η παραίτηση του Βιλερουά για να διευθύνει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για προβληματικούς νέους. Τι θα γινόταν αν η ίδια η Λαγκάρντ παραιτούνταν πρόωρα;

Η πρόεδρος της ΕΚΤ όντως τερμάτισε πρόωρα την προηγούμενη θητεία της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι περσινές αναφορές ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αποχωρήσει για να διευθύνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σήμαιναν ότι οι εικασίες για ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν έχουν ποτέ εκλείψει, παρά την επιμονή της από τότε ότι «δεν τα παρατάει».