Διέξοδο στην Ασία βρίσκει το ρωσικό LNG μετά τις αμερικανικές κυρώσεις

Στην Ασία κατευθύνονται αρκετά δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από μια ρωσική εγκατάσταση εξαγωγής που έχει υποβληθεί στις κυρώσεις των ΗΠΑ, δοκιμάζοντας ενδεχομένως την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να πατάξει το εμπόριο εν μέσω υψηλού επιπέδου συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τα πλοία Iris και Voskhod, τα οποία μεταφέρουν φορτία από το εργοστάσιο Arctic LNG 2 στη Σιβηρία, άρχισαν να ταξιδεύουν προς τη Βόρεια Ασία μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού στις 15 Αυγούστου, μετά από εβδομάδες ακινησίας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Δύο άλλα δεξαμενόπλοια ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που φορτώθηκαν πρόσφατα στο εργοστάσιο άρχισαν επίσης να κατευθύνονται προς την Ασία την περασμένη εβδομάδα.

Το Arctic LNG 2, με επικεφαλής την Novatek PJSC, είναι καθοριστικό για τα σχέδια της Ρωσίας να τριπλασιάσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2030 και να αξιοποιήσει νέες αγορές φυσικού αερίου μετά από μια απότομη πτώση των πωλήσεων μέσω αγωγών προς τους κύριους παραδοσιακούς αγοραστές στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων κατά των αγοραστών ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15.8.2025) ήταν «εξαιρετικά παραγωγικές».

Το Arctic LNG 2 παρήγαγε οκτώ φορτία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά αναγκάστηκε να κλείσει τον Οκτώβριο, καθώς δεν κατάφερε να βρει αγοραστές και καθώς ο πάγος άρχισε να συσσωρεύεται εποχιακά γύρω από την εγκατάσταση. Το εργοστάσιο, που αρχικά είχε εγκριθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν, επανέλαβε τη φόρτωση τον Ιούνιο, αλλά κανένα φορτίο δεν έχει ακόμη προσαράξει σε εγκατάσταση εισαγωγής.

Δεν είναι σαφές εάν τα τέσσερα πλοία που κατευθύνονται προς την Ασία θα βρουν τελικά αγοραστές. Περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να πλεύσουν σε παγωμένα νερά, έχουν συγκεντρωθεί για να εξυπηρετήσουν ενδεχομένως το Arctic LNG 2, με μερικά από αυτά να αλλάζουν εταιρείες διαχείρισης αρκετές φορές για να συγκαλύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.