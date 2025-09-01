Διπλασιασμό των εξοπλιστικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ βλέπει η Mc Kinsey – To μοντέλο της «μεταπώλησης» εξετάζει το Βερολίνο

Διαρθρωτικές αλλαγές -με όχημα την εκτίναξη των δαπανών για την άμυνα– στην οικονομία της ΕΕ και γενικότερα της Ευρώπης- προβλέπει η εταιρεία συμβούλων McKinsey, πάνω από τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Και αυτό γιατί η βιομηχανία της άμυνας γίνεται και πάλι κεντρικός πυλώνας της βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ. Η κινητήρια δύναμη είναι οι ετήσιες αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστούν σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2030.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης της συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, η οποία τέθηκε στη διάθεση της Handelsblatt. Το μερίδιο των νέων αγορών θα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Συνεπώς, οι ετήσιες δαπάνες για νέα άρματα μάχης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και λογισμικό θα αυξηθούν από 140 δισ. ευρώ σήμερα σε 335 δισ. ευρώ το 2030. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν το σχέδιο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις εξοπλιστικές δαπάνες τους στο 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2035 (σ.σ. στο 5% μαζί με τις δαπάνες για τις αμυντικές υποδομές).

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αναμένεται να φτάσει σε αυτό το ορόσημο ήδη από το 2029, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD). Οι αμυντικές δαπάνες θα ανέλθουν τότε σε 153 δισ. ευρώ, με επιπλέον 9 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Κλίνγκμπαϊλ σκοπεύει να τηρήσει αυτόν τον στόχο, παρόλο που ο οικονομικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια περιέχει σημαντικά κενά.

«Ως Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών, θα διασφαλίσω ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στην ασφάλεια», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ την περασμένη Τετάρτη (27.8.2025) στα εγκαίνια ενός εργοστασίου της Rheinmetall στην Κάτω Σαξονία. Έτσι, η Γερμανία γίνεται η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη όπλων στην Ευρώπη.

Οι παραγγελίες αυξάνονται επί του παρόντος σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από την παραγωγή. Η βιομηχανία αναμένει ήδη σημαντικές παραγγελίες. «Δεν μου επιτρέπεται να πω πόσο μεγάλο θα παραγγείλει η Bundeswehr, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής είναι πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις», δήλωσε πρόσφατα ο Papperger σε συνάντηση με αναλυτές μετά την παρουσίαση των στοιχείων του εξαμήνου. «Η Γερμανία θα παραγγείλει σημαντικά περισσότερα άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα από ό,τι περιμέναμε».

Το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ανέφερε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραγγείλει, μεταξύ άλλων, περίπου 3.500 τροχοφόρα θωρακισμένα οχήματα Boxer, τα οποία η Rheinmetall παράγει από κοινού με τον γαλλο-γερμανικό κατασκευαστή KNDS. «Η δυνατότητα παραγγελίας για το Boxer είναι πολύ, πολύ υψηλή. Μιλάμε για μια σαφώς διψήφια γκάμα δισεκατομμυρίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall.

Η σαφής δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επενδύσει σε εξοπλισμούς έχει επίσης δεχθεί κριτική. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου, για παράδειγμα, βλέπει δυνατότητες κατάχρησης. «Ένα ‘ό,τι χρειαστεί!’ που βασίζεται στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν πρέπει να γίνει ένα διοικητικό ‘τα χρήματα δεν έχουν σημασία!’» αναφέρει έκθεση της υπηρεσίας από τις αρχές Ιουλίου. «Εάν οι οικονομικοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται σκόπιμα, λείπουν αλλού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμοι για την κύρια αποστολή», επικρίνουν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές προϋπολογισμού.

Για την επεξεργασία των παραγγελιών, πρέπει να επεκταθεί η χωρητικότητα. Σύμφωνα με την McKinsey, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξάνεται επί του παρόντος σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από την παραγωγή. Ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) προειδοποιεί τη βιομηχανία: «Οι νέες απαιτήσεις ικανοτήτων του ΝΑΤΟ μας παρέχουν μια σαφή προδιαγραφή και δεν λέει “να γίνει κάποια στιγμή”, αλλά “τώρα”», δήλωσε στα εγκαίνια του εργοστασίου πυροβολικού της Rheinmetall στο Unterlüss.

Τέτοιες υπερτροφοδοτούμενες προμήθειες είναι ιδιαίτερα δαπανηρές για τους φορολογούμενους, προειδοποιούν οι ειδικοί. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ έχουν αναλύσει ότι κάθε ευρώ που δαπανάται για εξοπλισμούς στη Γερμανία οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση, σε 50 σεντς πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ένας λόγος για αυτό είναι, μεταξύ άλλων, οι αυξήσεις τιμών λόγω έλλειψης χωρητικότητας και αναποτελεσματικών δομών. Στις ΗΠΑ, η οικονομία επωφελείται σημαντικά περισσότερο από τις αμυντικές δαπάνες.

Η βιομηχανία ελπίζει σε συμφωνίες-πλαίσια με ετήσιες εγγυήσεις αγοράς

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία όχι μόνο δεν έχει παραγωγική ικανότητα, αλλά μερικές φορές της λείπουν και τα κατάλληλα προϊόντα. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ορισμένες εφαρμογές λογισμικού ή αναγνώριση από το διάστημα. Το αποτέλεσμα: Από το 2021, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές αγορές όπλων έχουν πάει σε προμηθευτές από τις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα.

Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει παραγγείλει, μεταξύ άλλων, μαχητικά αεροσκάφη F-35 από την Lockheed Martin και μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook από την Boeing. Η γειτονική Πολωνία, με τη σειρά της, βασίζεται στο κύριο άρμα μάχης K2 από τον νοτιοκορεάτη κατασκευαστή Hyundai Rotem. Αμυντικοί κύκλοι αναφέρουν ότι, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αρμάτων μάχης, οι Νοτιοκορεάτες μπορούν απλώς να παραδώσουν περισσότερα άρματα μάχης σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία προετοιμάζεται τώρα, με κάποια καθυστέρηση, για επιταχυνόμενες προμήθειες. «Αναμένω ότι οι πρώτες μεγάλες παραγγελίες για κύρια άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης θα φτάσουν στους πελάτες μας φέτος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Renk, Alexander Sagel, στην Handelsblatt. Η Renk, η κορυφαία εταιρεία στην παγκόσμια αγορά για κιβώτια ταχυτήτων αρμάτων μάχης, προμηθεύει κυρίως την Rheinmetall και την KNDS.

Κατά τη γνώμη του, οι υπάρχουσες συμφωνίες-πλαίσια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη νέα προμήθεια αρμάτων μάχης: «Ωστόσο, σε αντίθεση με το παρελθόν, οι ετήσιες ποσότητες θα πρέπει να είναι εγγυημένες· αυτό διευκολύνει τον προγραμματισμό». Ο Sagel υπόσχεται επίσης έκπτωση όγκου για την Bundeswehr. Ο γενικός κανόνας είναι: «Όταν οι ποσότητες αυξάνονται, οι τιμές μειώνονται επίσης επειδή μπορούμε να παράγουμε φθηνότερα».

Οι συμφωνίες-πλαίσια χρησιμοποιούνται για την γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, drones ή άλλων αναλώσιμων, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εξοπλισμού, Τεχνολογίας Πληροφοριών και Υποστήριξης Εν Υπηρεσιών της Bundeswehr (BAAINBw) με έδρα το Koblenz. Για παράδειγμα, είναι διαθέσιμα για το όχημα παντός εδάφους Wolf 2 με τη Mercedes, για το ελαφρύ ελικόπτερο μάχης H145M με την Airbus και για χρονικές πυροσβεστικές μονάδες πυροβολικού με την Junghans Microtec.

Παραγγείλτε μεγάλες ποσότητες και στη συνέχεια μεταπωλήστε

Κύκλοι άμυνας αναφέρουν επίσης ότι ένα άλλο μοντέλο προμηθειών βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Άμυνας για να διευκολυνθεί η επέκταση της βιομηχανικής δυναμικότητας.

Αυτό το μοντέλο θα προέβλεπε τη Γερμανία να παραγγέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό από μια εταιρεία που υπερβαίνει τις δικές της ανάγκες και στη συνέχεια να τον μεταπωλεί σε άλλες χώρες βάσει συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων. Έτσι, η κυβέρνηση γίνεται έμπορος πλεονασματικής παραγωγής.

Για τις αμυντικές εταιρείες, αυτό θα προσέφερε το πλεονέκτημα της δυνατότητας σχεδιασμού με μεγαλύτερες ποσότητες, κάτι που θα τους επέτρεπε να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές με τους προμηθευτές τους.

Οι υψηλότερες προκαταβολές κατά τη σύναψη σύμβασης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσαν, με τη σειρά τους, να χρησιμοποιηθούν κυρίως από μικρότερες και μεσαίες αμυντικές εταιρείες για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των δυνατοτήτων τους. «Βλέπουμε ότι αυτή η ιδέα βρίσκει ένα δεκτικό κοινό στο Βερολίνο», λέει ένας εκπρόσωπος μιας μεγάλης γερμανικής εταιρείας όπλων.

Οι εγγυήσεις αγοράς θα ήταν χρήσιμες για τη βιομηχανία – παρά όλες τις νομικές συνέπειες σε περίπτωση που η αγορά τελικά δεν πραγματοποιηθεί, λέει μια εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων (BAAINBw).

Ωστόσο, κατά την τελευταία νομοθετική περίοδο, ο οργανισμός με έδρα το Κόμπλεντς ανέθεσε συμβάσεις αξίας σχεδόν 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, η βιομηχανία θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα έρθουν παραγγελίες.

Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό σε βιομηχανικές δραστηριότητες. «Αλλά χρειαζόμαστε μια γρήγορη μετάβαση στη μαζική παραγωγή», λέει η εκπρόσωπος. Αυτό έχει επίσης γίνει κατανοητό από τις αμυντικές εταιρείες, και οι μεγάλοι παραγωγοί ήδη προπαραγγέλνουν χάλυβα, πυρίτιδα και άλλα υλικά εν αναμονή παραγγελιών από το Κόμπλεντς. Η Renk έχει ζητήσει βοήθεια από την αυτοκινητοβιομηχανία για να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες στο κύριο εργοστάσιό της στο Άουγκσμπουργκ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MBDA, Thomas Gottschild, λέει: «Θα αναπτυχθούμε. Στη Γερμανία, οι πωλήσεις θα μπορούσαν να τριπλασιαστούν και ο αριθμός των εργαζομένων να διπλασιαστεί». Η εταιρεία του αναμένει, μεταξύ άλλων, πρόσθετες παραγγελίες για τον αντιαεροπορικό πύραυλο Patriot και ελπίζει σε επαναλαμβανόμενες παραγγελίες για τον πύραυλο κρουζ Taurus.

12.000 συμβάσεις προμηθειών φέτος

Η κορυφαία εταιρεία του κλάδου, Rheinmetall, σκοπεύει επίσης να επεκταθεί σημαντικά. Το εργοστάσιο πυροβολικού στο Unterlüß, που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη, είναι μόνο η αρχή. Νέα εργοστάσια πυρομαχικών κατασκευάζονται επίσης στη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μέχρι το 2027, η Rheinmetall στοχεύει να είναι σε θέση να παράγει περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσίγγια πυροβολικού ετησίως. Πριν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, ο αριθμός ήταν μόλις 70.000.

Οι πολύ στενοί δεσμοί μεταξύ της γερμανικής κυβέρνησης και της Rheinmetall είναι εντυπωσιακοί. Στην τελετή εγκαινίων στο Unterlüß, ο Pistorius δεν το έκρυψε αυτό. Ο Υπουργός Άμυνας απευθύνθηκε απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rheinmetall, Papperger: «Θέλουμε να έχετε επιτυχία, επειδή η επιτυχία σας σημαίνει ασφάλεια για τη χώρα μας. Είμαι ευγνώμων που σας έχουμε στο πλευρό μας».

Η αλήθεια για την μέχρι στιγμής αύξηση είναι ότι η αύξηση των δυνατοτήτων πυρομαχικών είναι το απλούστερο έργο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, καλεί επομένως τη βιομηχανία να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες. «Τώρα πρέπει επίσης να αυξήσουμε γρήγορα τις δυνατότητες για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως τα άρματα μάχης και τις δυνατότητες αεράμυνας», δήλωσε ο Rutte στα εγκαίνια του εργοστασίου πυροβολικού της Rheinmetall.

Μέχρι στιγμής, έχουν συμβεί ελάχιστα σε αυτό το θέμα. Οι σημαντικότεροι κατασκευαστές αρμάτων μάχης, η Rheinmetall και η KNDS, έχουν ακόμη αυξήσει ελάχιστα τις δυνατότητες παραγωγής αρμάτων μάχης τους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2030 για να φτάσουν στην Bundeswehr και τα 123 κύρια άρματα μάχης Leopard 2 που παραγγέλθηκαν πέρυσι.

Και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συμβάσεις. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ενόπλων Δυνάμεων (BAAINBw), φέτος θα υπάρξουν περίπου 12.000 συμβάσεις προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 που θα υπερβούν το όριο των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από αυτήν την αξία, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ πριν από την ανάθεση οποιασδήποτε σύμβασης.