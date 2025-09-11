ΔΝΤ: Τρύπα 20 δισ. δολαρίων στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας έως το 2027

Υψηλότερες κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια -από τις προσδοκίες της κυβέρνησης του Κιέβου– θα είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την εξασφάλιση του επόμενου πακέτου βοήθειας.

Συγκεκριμένα, η ασυμφωνία προέκυψε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποίησε το προσωπικό του ΔΝΤ στο Κίεβο την τελευταία εβδομάδα για να συζητήσει την εξωτερική χρηματοδότηση για το 2026 και το 2027. Η συμφιλίωση των διαφορών είναι κρίσιμη πριν ο δανειστής με έδρα την Ουάσινγκτον εξετάσει το αίτημα της Ουκρανίας για ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού καθώς η τρέχουσα χρηματοδότηση εξαντλείται, σύμφωνα με το Bloomberg.

Εάν οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ αποδειχθούν σωστές, το Κίεβο μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη να εξασφαλίσει επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε οικονομική υποστήριξη από δυτικούς συμμάχους, καθώς η χώρα επιδιώκει να συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον της Ρωσίας. Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του χωρίς να διαφαίνεται τέλος, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι το έθνος μπορεί να δυσκολευτεί να καλύψει τις αυξανόμενες στρατιωτικές του ανάγκες.

Το ΔΝΤ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας, αλλά η στήριξή του συνοδεύεται από όρους.

Το Κίεβο εμμένει στις προηγούμενες προβλέψεις του ότι πρέπει να εξασφαλίσει έως και 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα δύο ετών, ενώ το ΔΝΤ εκτιμά ότι το συνολικό ποσό θα είναι μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων υψηλότερο, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Το άτομο ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ελεύθερα για τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα κεκλεισμένων των θυρών.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να καταλήξουν σε ένα ποσό την επόμενη εβδομάδα καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ανέφερε άλλο άτομο. Μόλις συμβεί αυτό, η κυβέρνηση και το ΔΝΤ θα επικοινωνήσουν με τους συμμάχους της Ουκρανίας για να συζητήσουν τρόπους εξασφάλισης πρόσθετης χρηματοδότησης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τις συζητήσεις με το προσωπικό του ΔΝΤ και θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τις επόμενες εβδομάδες.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ήδη κάποιες δυσκολίες στην κινητοποίηση πρόσθετης βοήθειας από τους κύριους εταίρους της. Η συνεισφορά των ΗΠΑ, του μεγαλύτερου δωρητή του Κιέβου στην αρχή της πλήρους εισβολής, έχει μειωθεί από την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθιστώντας την ΕΕ τον μεγαλύτερο πάροχο οικονομικής βοήθειας.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το τρέχον πακέτο των 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ΔΝΤ έχει ήδη εκταμιευτεί. Το πρόγραμμα προέβλεπε τον τερματισμό του πολέμου φέτος και λήγει το 2027. Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο επιδιώκει την έγκριση του νέου πακέτου από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ μέχρι το τέλος του έτους.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια δύσκολη διαδικασία εξισορρόπησης. Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ένα σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού που πρέπει να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν. Ωστόσο, το ΔΝΤ και η κυβέρνηση ανησυχούν για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των πληρωμών προς τους στρατιώτες, με πολλές από αυτές να μην είναι επιλέξιμες για τις μέγιστες πληρωμές, ανέφεραν οι πηγές.

Η Ουκρανία διστάζει επίσης να αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση στον κουρασμένο από τον πόλεμο πληθυσμό της, παρά τις συστάσεις του ΔΝΤ. Ο δανειστής σχεδιάζει να πιέσει την κυβέρνηση να μειώσει το μέγεθος της παραοικονομίας, την οποία το υπουργικό συμβούλιο εκτιμά σε πάνω από 30% του ΑΕΠ, ανέφεραν οι πηγές.