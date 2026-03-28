Δύο δεξαμενόπλοια με σημαία Ινδίας φορτωμένα με υγραέριο μαγειρέματος πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια με προορισμό την Ινδία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο, ειδικό για συσκευές μαγειρέματος, βγήκαν από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, αυξάνοντας τον αριθμό των φορτίων που διασχίζουν το στενό πέρασμα για να τροφοδοτήσουν με καύσιμα την ινδική αγορά.

Τα BW Tyr και BW Elm, με σημαία Ινδίας, φορτωμένα με φορτία υγραερίου μαγειρέματος (LPG), έδειξαν τελευταία φορά τη θέση τους πέρα ​​από το βόρειο άκρο της χερσονήσου του Ομάν έχοντας περάσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσης, και τα δύο χρησιμοποίησαν τους πομποδέκτες τους για να γνωστοποιήσουν ότι είναι υπό ινδικό έλεγχο και έχουν ινδικό πλήρωμα, ώστε να τους επιτραπεί η διέλευση στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας που έχει επιβάλλει το Ιράν.

Ας σημειωθεί ότι η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές LPG από τον Περσικό Κόλπο και αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη καυσίμων, με ελάχιστα πλοία να πραγματοποιούν το ταξίδι μέσω του Ορμούζ, συνήθως μετά από συνομιλίες μεταξύ Νέου Δελχί και Τεχεράνης.

Τα πρόσθετα φορτία θα προσφέρουν ανακούφιση στους Ινδούς που αγωνιούν για μια φιάλη υγραερίου, αν και οι προμήθειες θα καλύψουν μόλις μια ημέρα περίπου της ζήτησης στη χώρας.