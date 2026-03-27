Η Ινδία αγόρασε προμήθειες πετρελαίου και υγραερίου μαγειρέματος, λέει η κυβέρνηση για να καθησυχάσει τις φήμες για ελλείψεις

Το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας και οι κρατικές εταιρείες ενέργειας επιχειρούν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες εκατομμυρίων πολιτών για πιθανές ελλείψεις καυσίμων μετά τις φήμες για περιορισμένα στρατηγικά αποθέματα.

Εν μέσω αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει φέρει τα πάνω-κάτω στην παγκόσμια οικονομία, πληροφορίες που διέρρευσαν για περιορισμένα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου στην Ινδία προκάλεσαν αγορές πανικού, με ουρές έξω από τα πρατήρια καυσίμων και ένταση.

Η κυβέρνηση πήρε αποστάσεις από τις φήμες για αποθέματα της τάξης του 64%. Ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής και εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αγόραζε πάνω από το 40% των εισαγωγών πετρελαίου από τη Δυτική Ασία αλλά αυτές οι ροές έχουν διαταραχθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της κυβέρνησης, μετά από μια προσωρινή άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο, τα ινδικά διυλιστήρια αύξησαν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου, εξασφαλίζοντας εκατομμύρια βαρέλια για να καλύψουν το κενό εφοδιασμού. Μια μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2025, πληροφορίες του Bloomberg ανέφεραν ότι φορτία με 60 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου με προορισμό την Ινδία άλλαξαν χέρια με έκπτωση από 5 έως 15 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με το Brent. Ο όγκος είναι παρόμοιος με τον όγκο των αγορών για αυτόν τον μήνα, αλλά περισσότερο από διπλάσιος από αυτόν του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Kpler.

Ας σημειωθεί ότι σχεδόν το 40% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ αλλά παρά την έκτακτη κατάσταση στην περιοχή, η Ινδία λαμβάνει σήμερα περισσότερο αργό πετρέλαιο από τους 41 και πλέον προμηθευτές της σε όλο τον κόσμο από ό,τι έφτανε προηγουμένως μέσω των Στενών, ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Πετρελαίου.

Η Ινδία αγόρασε προμήθειες αργού πετρελαίου για τις επόμενες 60 ημέρες και αποθέματα ενός μήνα για αέριο μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας σταθερό εφοδιασμό σε καύσιμα παρά τις διακοπές στις αποστολές από τη Δυτική Ασία, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου, που επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για έλλειψη καυσίμων που έχει οδηγήσει σε αγορές πανικού σε ορισμένες περιοχές.

Ξεχωριστά, οι κρατικές εταιρείες Indian Oil, Bharat Petroleum και Hindustan Petroleum δημοσίευσαν αναρτήσεις ενημερώνοντας ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων.

Ενδεικτικά, η Indian Oil, κρατική εταιρεία πετρελαίου, με ανακοίνωσή της διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει έλλειψη βενζίνης ή ντίζελ στη χώρα. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Indian Oil, Arvinder Singh Sahney, δήλωσε ότι τα καταστήματα της εταιρείας σε όλη τη χώρα είναι καλά εφοδιασμένα και λειτουργούν κανονικά. Σημείωσε ότι οι μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν σε περιττό πανικό και να διαταράξουν τον εφοδιασμό. Προέτρεψε επίσης τους πολίτες να αποφεύγουν τις αγορές πανικού και να βασίζονται μόνο σε επίσημες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, σχεδόν δύο μήνες σταθερής προσφοράς είναι διαθέσιμοι για κάθε Ινδό πολίτη, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει παγκοσμίως ενώ έχουν εξασφαλιστεί και οι επόμενοι δύο μήνες προμήθειας αργού πετρελαίου. Επιπλέον, η κυβέρνηση ζήτησε από τα διυλιστήρια, τα οποία δελέασε με μείωση φόρων, να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή υγραερίου (LPG), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για το μαγείρεμα, καθώς η χώρα αγόραζε το 90% των εισαγωγών LPG, το υγραέριο που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για μαγείρεμα, από χώρες της Δυτικής Ασίας, όπως η Σαουδική Αραβία.

Η εγχώρια ημερήσια παραγωγή LPG έχει αυξηθεί κατά 40% στους 50.000 τόνους έναντι των αναγκών για 80.000 τόνους, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 62,5% της κατανάλωσης καλύπτεται εσωτερικά. Επιπλέον, οι ινδικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει 800.000 τόνους φορτίων LPG από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Αυστραλία και άλλες χώρες, ανέφερε.

Αυτές οι αποστολές, που φτάνουν μέσω των 22 τερματικών σταθμών εισαγωγής LPG της Ινδίας, παρέχουν περίπου ένα μήνα εγγυημένης προμήθειας, ενώ γίνονται προσπάθειες για περαιτέρω προμήθειες, σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση.

Πάντως, την ίδια ώρα που το υπουργείο Πετρελαίου προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους για τα καύσιμα, επέβαλε και περιορισμούς στο υγραέριο, επιτρέποντας την κράτηση για νέα μπουκάλα μόνο μετά από διάστημα 25 ημερών από κάθε παράδοση. Οι πετρελαϊκές εταιρείες, που παραδίδουν πάνω από 5 εκατ. φιάλες τη μέρα, εξέτασαν το προσωρινό ενδεχόμενο επέκτασης αυτού του χρονικού διαστήματος σε 35 ημέρες, καθώς η ζήτηση για φιάλες αυξήθηκε σε 8,9 εκατ. φιάλες λόγω μαζικών παραγγελιών από τους καταναλωτές.