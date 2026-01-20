Διεθνή

ECOFIN: Οι ΥΠΟΙΚ της ΕΕ ξεκίνησαν διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία

Η Φινλανδία καταγράφει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% το 2024 και 4,3% το 2025
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) της ΕΕ, στις Βρυξέλλες (POOL PHOTO
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) της ΕΕ, στις Βρυξέλλες (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων – Ecofin ξεκίνησαν σήμερα (20.1.2025) διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος διασφαλίζει την επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία ενός κράτους-μέλους με δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Φινλανδία καταγράφει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% του 2024 και 4,3% το 2025.

Παράλληλα, το Συμβούλιο κρίνει ότι η χρήση από τη Φινλανδία της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες βάσει του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να έχουν υπερβολικό έλλειμμα 1,5% χωρίς να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία, δεν εξηγεί πλήρως το έλλειμμα της Φινλανδίας.

Το Συμβούλιο ζητά από τη Φινλανδία να παρουσιάσει «αποτελεσματικά μέτρα», έως τις 30 Απριλίου 2026 για τη μείωση του ελλείμματός της και να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της δεν θα υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.

