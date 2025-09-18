ΕΕ: Εντός της βδομάδας νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τις συνομιλίες με τον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σχεδιάζει να παρουσιάσει στα κράτη μέλη το τελευταίο πακέτο προτεινόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ήδη από αύριο Παρασκευή (19.9.2025), μετά από τηλεφωνική συνομιλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία της Τρίτης (16.9.2025), η φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα (18.9.2025) μέσω X ότι το πακέτο κυρώσεων, το 19ο της Ένωσης από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στους συμμάχους τους στην Ομάδα των Επτά (G7) να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να ωθήσουν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αίτημα αυτό πιθανότατα θα συναντήσει αντίσταση στις πρωτεύουσες της Ένωσης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την προτίμησή του για δασμούς έναντι κυρώσεων κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, σύμφωνα με πηγές.

Οι αξιωματούχοι της G7 «εργάζονται» σε ένα πακέτο προτάσεων που σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Κάποια από τα μέτρα θα στοχεύουν τις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει αργό πετρέλαιο – μεταξύ άλλων μέσω οντοτήτων σε τρίτες χώρες – και να αποκομίζει κέρδη από το εμπόριο.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης την επιβολή περιορισμών σε αρκετές εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα για τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου, όπως έχει αναφέρει το Bloomberg.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν σταματήσει τις εισαγωγές μέσω αγωγών και θαλάσσιων μεταφορών, αλλά η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι απρόθυμες να το πράξουν, ενώ αρκετές άλλες χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συντομεύσει περαιτέρω.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη χρήση περίπου 300 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ σύντομα αναμένονται προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Το Bloomberg ανέφερε χθες ότι η Γερμανία υποστήριξε την προσπάθεια για περαιτέρω χρήση των περιουσιακών στοιχείων. Η G7 έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και η Ρωσία πληρώσει για τις ζημίες που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία.