ΕΕ: Ξεκινά η συζήτηση για δάνεια 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με αξιοποίηση των ρωσικών assets

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ξεκινούν σήμερα (26.09.2025) συζήτηση για ένα σχέδιο δανείων 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με χρηματοδότηση που θα βασιστεί στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η κίνηση της ΕΕ έρχεται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη ανάγκη της Ουκρανίας για μακροχρόνια και σταθερή στήριξη, την ώρα που τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών πιέζονται και απαιτείται νέα αρχιτεκτονική χρηματοδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πρόταση που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, τα μετρητά που παράγονται από τα περίπου 180 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται στην Euroclear θα ανακατευθύνονται σταδιακά προς την ΕΕ, ώστε η Ένωση να εκδίδει δάνεια υπέρ της Ουκρανίας. Με άλλα λόγια, η ΕΕ δεν θα ρευστοποιήσει τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά θα αξιοποιήσει τη ροή μετρητών που αυτά αποφέρουν για να «χτίσει» χρηματοδοτική ικανότητα.

Η πρόταση, όπως παρουσιάζεται στο δημοσίευμα, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ανοίγει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που αφορά τόσο το τεχνικό σκέλος (δομή δανείων, χρονοδιάγραμμα, εγγυήσεις), όσο και το πολιτικό-νομικό πλαίσιο. Η αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει ευαίσθητη υπόθεση για την ΕΕ, καθώς απαιτεί προσεκτική συμμόρφωση με το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, αλλά και ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών.

Το ύψος των 140 δισ. ευρώ συνιστά νέα γραμμή δανεισμού και όχι επιχορηγήσεις. Η συζήτηση των αξιωματούχων λειτουργεί ως προθάλαμος για πιθανές αποφάσεις σε επίπεδο υπουργών και ηγετών, εφόσον υπάρξει σύγκλιση. Σε κάθε περίπτωση, το στήσιμο ενός τέτοιου μηχανισμού θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στην Ουκρανία προβλέψιμη χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια, μειώνοντας την εξάρτηση από αποσπασματικές διμερείς ροές και καλύπτοντας ανάγκες που εκτείνονται από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση μέχρι την ανοικοδόμηση.