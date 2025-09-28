ΕΕ: Πακέτο 545 εκατ. ευρώ για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική

Πακέτο ύψους 545 εκατομμυρίων ευρώ (638 εκατ. δολαρίων) ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική.

Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την ηλεκτροδότηση, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σάββατο (27.9.2025).

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν 359,4 εκατομμύρια ευρώ για ένα δίκτυο υψηλής τάσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής διανομής ενέργειας, 59,1 εκατομμύρια ευρώ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών στο Καμερούν και 45,5 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια στη Σομαλία.

Παρόλο που το δυναμικό της ηπείρου στον τομέα των ΑΠΕ είναι τεράστιο, σχεδόν 600 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τη δήλωση.

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ αναμένεται να δημιουργήσουν έως και 38 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, ανέφερε η Επιτροπή.