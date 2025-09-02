ΕΕ: Στην Άμυνα μία στις τρεις επενδύσεις – Θα φτάσουν στα 130 δισ. ευρώ φέτος

Κατά 23% σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για την άμυνα οι 27 χώρες – μέλη της ΕΕ, οδηγώντας τις στο επίπεδο των 130 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), η οποία θα δημοσιευτεί σήμερα (2.9.25), σύμφωνα με την Handelsblatt. Συνολικά, οι αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού και διοικητικών εξόδων, αναμένεται να ανέλθουν στα 381 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που αποτελεί αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2024. Πέρυσι, αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα – κατά 19%.

Οι αμυντικές επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 1/3 του συνόλου των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ η ΕΕ. Αυξάνονται κυρίως επειδή οι χώρες της ΕΕ πρόσφατα ανέλαβαν πολυάριθμες μεγάλες συμβάσεις για μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης και υποβρύχια.

Οι δαπάνες για την έρευνα αυξάνονται κατά 30%

Σύμφωνα με τον EDA, οι δαπάνες για την έρευνα ξεπέρασαν το όριο των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά πέρυσι, φτάνοντας τα 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε αποκλειστικά η Handelsblatt, η εταιρεία συμβούλων McKinsey εκτιμά ότι θα φτάσει τα 335 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Οι δαπάνες για έρευνα στον αμυντικό τομέα αυξάνονται επίσης ραγδαία. Ο EDA αναμένει ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 30% φέτος – από 13 σε 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό υποδηλώνει ένα πνεύμα αισιοδοξίας στον κλάδο, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις δικές του νέες εξελίξεις.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε την τάση. Η άμυνα δεν είναι πλέον κάτι «καλό» στις μέρες μας, αλλά θεμελιώδης για την προστασία των πολιτών, είπε. Ως εκ τούτου, η ΕΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τις εταιρείες στις αμυντικές τους επενδύσεις.

Ο οργανισμός άμυνας αναμένει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. Εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ θέλουν να επιτύχουν τον νέο στόχο δαπανών του 3,5% του οικονομικού προϊόντος που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, θα πρέπει να επενδύσουν επιπλέον 254 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2024), αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, η δύναμη των στρατευμάτων δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Πέρυσι, οι ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης αύξησαν το προσωπικό τους μόνο κατά 1% εκατό. Ενώ η αύξηση των κατά κεφαλήν δαπανών οδηγεί σε καλύτερο εξοπλισμό, γράφει ο EDA, η αύξηση των επενδύσεων χωρίς αντίστοιχες προσλήψεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες στη λειτουργία και τη συντήρηση του νέου εξοπλισμού.

Καμία μετρήσιμη πρόοδος στις κοινές προμήθειες

Ούτε έχει σημειωθεί μετρήσιμη πρόοδος στις κοινές προμήθειες. Μόνο 12 από τις 27 κυβερνήσεις έχουν παράσχει πληροφορίες σχετικά με έργα κοινών προμηθειών, γράφει ο EDA. Επομένως, είναι «αδύνατο προς το παρόν» να δοθεί μια επαρκής εικόνα της κατάστασης.

Ο στόχος της ΕΕ για κοινή δαπάνη τουλάχιστον του 35% των αμυντικών δαπανών δεν έχει επιτευχθεί ποτέ. Η Επιτροπή ασκεί πιέσεις σε πρωτεύουσες εδώ και χρόνια για να συγκεντρώσει αγορές για να μειώσει το κόστος προμηθειών και τον αριθμό των διαφορετικών οπλικών συστημάτων.

Ο επικεφαλής του EDA, André Denk, δήλωσε ότι είναι «ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι τα κράτη μέλη καταγράφουν νέα ρεκόρ στις αμυντικές τους δαπάνες. Ωστόσο, πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να βελτιώσουν τη συμβατότητα των οπλοστασίων τους.

Νέα μέσα της ΕΕ, όπως το Ταμείο Εξοπλισμών SAFE, έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο από κοινού. Η Επιτροπή μόλις ανακοίνωσε ότι 19 κράτη μέλη έχουν υποβάλει πλήρως αίτηση για τα διαθέσιμα 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια από το ταμείο. Η πληρωμή υπόκειται στην προϋπόθεση ότι θα δαπανηθεί σε κοινά έργα από πολλά κράτη μέλη.