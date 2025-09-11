ΕΚΤ: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στο 2%

Αμετάβλητα διατήρησε σήμερα (11.9.2025) τα επιτόκια της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), για 2η συνεχή συνεδρίαση σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της.

Η ΕΚΤ μείωσε στο μισό το βασικό της επιτόκιο στο 2% κατά τη διάρκεια του έτους έως τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε τηρεί στάση αναμονής. Αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας μείωσης στις αρχές του 2026, καθώς η αβεβαιότητα σε εμπόριο και πολιτική σκηνή παραμένει υψηλή.

Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται επί του παρόντος γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβλέψεις τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027. Για τον πληθωρισμό εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων, αναμένουν μέσο όρο 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,2% το 2025, αναθεωρημένη προς τα πάνω από το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη για το 2026 είναι τώρα ελαφρώς χαμηλότερη, στο 1,0%, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 παραμένει αμετάβλητη στο 1,3%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που εξαρτάται από δεδομένα και θα διεξάγεται σε κάθε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.