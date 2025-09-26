Επενδυτική «απόβαση» στην Γερμανία ετοιμάζουν κολοσσοί της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας

Σαν να μην έφταναν οι επικείμενες αγορές των Ευρωπαίων από τις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες (στα πλαίσια της εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας της 27ης Ιουλίου 2025 μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ), οι Αμερικανοί σχεδιάζουν επενδύσεις στην ίδια την Ευρώπη προκειμένου να κερδίσουν και άλλη μερίδα από την πίτα των τρισ. ευρώ που θα ρίξει η ΕΕ στην άμυνα…

«Βλέπουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό εκτός ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές, για παράδειγμα στην ΕΕ, τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε στην Handelsblatt ο Michael Williamson, Πρόεδρος της Lockheed Martin International. Η αμερικανική εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει σημαντικά τις προσφορές της στην Ευρώπη.

Ο ανταγωνιστής Northrop Grumman, ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής όπλων στον κόσμο, παράγει σήμερα το 85% των εσόδων του στις ΗΠΑ, αλλά βλέπει επίσης ευκαιρίες στη Γερμανία και την Ευρώπη. «Οι βιομηχανικές μας συνεργασίες σε αυτήν την περιοχή αποφέρουν οφέλη και για τις δύο πλευρές – για τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, καθώς και για το ΝΑΤΟ στο σύνολό του», δήλωσε στην Handelsblatt ο Joseph Guastella, Αντιπρόεδρος της εταιρείας για την Ευρώπη.

Εκτός από την πώληση του μαχητικού αεροσκάφους F-35, η Lockheed Martin σχεδιάζει να αποκτήσει πελάτες στην Ευρώπη για το σύστημα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς Thaad για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τον Williamson, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιθανούς αγοραστές για το σύστημα, το οποίο κοστίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Skyshield (ESSI) ως εναλλακτική λύση στο ισραηλινό σύστημα Arrow 3, το οποίο έχει επιλέξει η Γερμανία. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αμύνεται έναντι βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναντίον διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η αμερικανική κυβέρνηση βλέπει επίσης ευκαιρίες στον ναυτικό τομέα. Η εξαγορά του στρατιωτικού τμήματος του ναυπηγείου Lürssen από την Rheinmetall θα ανοίξει νέους τομείς συνεργασίας. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η Lockheed Martin θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Rheinmetall στον εξοπλισμό στρατιωτικών σκαφών.

Η Northrop Grumman είναι επίσης ισχυρή στις τεχνολογίες αεράμυνας, όπου η Ευρώπη υστερεί. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης Μάχης (IBCS) συνδυάζει αισθητήρες και όπλα για αεράμυνα και πυραυλική άμυνα σε ένα ενιαίο δίκτυο και μόλις δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες από τον πελάτη της, την Πολωνία.

Έχουν ήδη υπάρξει «παραγωγικές συναντήσεις» με τη γερμανική κυβέρνηση και την Πολεμική Αεροπορία, δήλωσε ο Guastella. Ο διευθυντής επαίνεσε την ηγεσία της Γερμανίας στην Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ασπίδας Ουρανού (ESSI) σε αυτό το πλαίσιο.

Οι αμερικανικές εταιρείες άμυνας μειώνουν την κερδοφορία τους

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη αυξάνονται δραματικά ως αποτέλεσμα της ρωσικής απειλής για το ΝΑΤΟ. Μεγάλες εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman θέλουν να αξιοποιήσουν τη νέα αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων περισσότερο από πριν. Παρά τις τεράστιες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, το μερίδιο εσόδων της Lockheed Martin στην Ευρώπη παρέμεινε περίπου στο 10% από το 2021. Το μερίδιο της Northrop Grumman ήταν 8% πέρυσι.

Αυτό έχει συνέπειες για τις αποδόσεις. Ενώ οι ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μπόρεσαν να αυξήσουν σημαντικά τα κέρδη τους από τη ρωσική εισβολή – η Rheinmetall, για παράδειγμα, κατέγραψε απόδοση 13,8% πέρυσι – η Northrop Grumman, στο 10,6%, είναι σημαντικά χαμηλότερη από το επίπεδο του 2021. Η απόδοση της Lockheed Martin υποχώρησε ακόμη και κάτω από το όριο του 10% πέρυσι.

Η επέκταση των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τους αποτελεί επομένως βασικό καθήκον για τους δύο ειδικούς στον τομέα της άμυνας. Η Γερμανία είναι πιθανό να αποτελέσει βασική αγορά για τις αμερικανικές εταιρείες. Από τα περισσότερα από 600 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία έως το 2030, περίπου τα μισά αναμένεται να αντιπροσωπεύουν τη γερμανική αγορά.

Η μεγαλύτερη σύμβαση που έχει υπογράψει η Lockheed Martin με την Bundeswehr μέχρι σήμερα αφορά την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η εταιρεία αναζητά τώρα περαιτέρω μεγάλες συμβάσεις.

Για να ενισχύσει τη θέση της στη Γερμανία, η Lockheed Martin έχει σχηματίσει συμμαχία με την Rheinmetall. Η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της Γερμανίας αποτελεί ένα είδος πύλης για την Lockheed Martin προς τους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο Βερολίνο. «Η Rheinmetall γνωρίζει τη γερμανική κυβέρνηση καλύτερα από την Lockheed Martin. Γι’ αυτό η Rheinmetall είναι ένας τόσο σημαντικός εταίρος για εμάς», λέει ο Williamson.

Σύμφωνα με τον Williamson, η συνεργασία με την Rheinmetall αφορά κυρίως την επέκταση των δυνατοτήτων στον στρατιωτικό τομέα. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται, για παράδειγμα, στην παραγωγή εξαρτημάτων ατράκτου για το F-35 και στην ανάπτυξη πυραυλικού πυροβολικού και πυραύλων κρουζ.

Η Northrop Grumman, με τους περίπου 100.000 υπαλλήλους της παγκοσμίως, συνεργάζεται επίσης με την Rheinmetall στην κατασκευή εξαρτημάτων ατράκτου για το F-35 στο Weeze. Υπάρχει επίσης συνεργασία με την Diehl Defense και την Rohde & Schwartz.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αμυντικές εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης επιφυλάξεις στην Ευρώπη. Υπό το φως των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει την υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θέλουν να γίνουν πιο κυρίαρχοι σε αμυντικά ζητήματα. Επιπλέον, υπάρχει μια κατανοητή επιθυμία μεγάλα τμήματα των δισεκατομμυρίων ευρώ που οι Ευρωπαίοι σκοπεύουν να επενδύσουν στην άμυνα να φτάσουν και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η Δανία αποφασίζει κατά του συστήματος αεράμυνας Patriot

Για παράδειγμα, η Δανία αποφάσισε πρόσφατα κατά του αμερικανικού συστήματος αεράμυνας Patriot, για το οποίο η Lockheed Martin προμηθεύει αμυντικούς πυραύλους. Αντ’ αυτού, η Δανία προμηθεύεται τον ευρωπαϊκό ανταγωνιστή SAMP/T από τους κατασκευαστές Thales και MBDA για περίπου 8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με κατάλογο που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag, ο οποίος δημοσιεύθηκε από το ηλεκτρονικό περιοδικό Politico, η Bundeswehr σχεδιάζει να παραγγείλει όπλα αξίας 83 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026. Μόνο το 8% του όγκου των παραγγελιών πρόκειται να πάει σε αμερικανικές εταιρείες.

Ο Guastella λέει ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να ενισχύσουν τη δική τους βιομηχανική βάση. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχει και η προθυμία να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες με εμπορικά διαθέσιμα, προηγμένα συστήματα που δεν είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη. Η Northrop Grumman έχει επενδύσει 13,5 δισ. δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Williamson, με τη σειρά του, υποστηρίζει τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν, για παράδειγμα, από τη συνεργασία με την Rheinmetall. «Η συνεργασία με την Rheinmetall δημιουργεί θέσεις εργασίας τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της παραγωγής. Επιπλέον, υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας στους προμηθευτές. Το ίδιο θα συμβεί και στις ΗΠΑ», λέει.

Ενώ η κατάσταση των παραγγελιών από την Ευρώπη είναι απίθανο να αλλάξει πολύ για τις αμερικανικές εταιρείες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει με ένα μελλοντικό έργο υψηλού κύρους της Bundeswehr. Η Γερμανία σχεδιάζει να προμηθευτεί τα λεγόμενα drones βαθιάς επίθεσης έως το 2029, τα οποία μπορούν να πετάξουν αποστολές σε συνδυασμό με ένα F-35. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, το έργο drone της Bundeswehr αναμένεται να κοστίσει αρκετά δισ. ευρώ.

Ο Williamson βλέπει την Lockheed Martin σε καλή θέση εδώ. «Τεχνολογικά, δεν θα ήταν πρόβλημα για εμάς να δικτυώσουμε το δικό μας drone με το F-35», λέει ο Αμερικανός διευθυντής. Ενώ αυτό είναι επίσης δυνατό με drones από άλλους κατασκευαστές, είναι σημαντικά πιο περίπλοκο. «Το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης θα ήταν υψηλότεροι», λέει ο Williamson. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, η Lockheed Martin παρουσίασε το πρωτότυπο drone «Vectis».

Τρεις εταιρείες συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Σε αυτές περιλαμβάνονται η γερμανική νεοσύστατη εταιρεία άμυνας Helsing, η Airbus και η Rheinmetall. Η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο DAX με έδρα το Ντίσελντορφ διατηρεί επί του παρόντος ανοιχτό μυαλό ως προς τον συνεργάτη με τον οποίο θα κατασκευάσει το drone. Η Rheinmetall συνεργάζεται σε αυτόν τον τομέα με την αμερικανική νεοσύστατη εταιρεία άμυνας Anduril, την Boeing και την Lockheed Martin.

Η στενή συνεργασία μεταξύ της Lockheed Martin και της Rheinmetall, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα συμφέροντα της αμερικανικής εταιρείας. Η συνεργασία είναι «αμοιβαία», λέει ο Williamson. «Η Rheinmetall μας βοηθά να αναπτυχθούμε στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας και υποστηρίζουμε την Rheinmetall στην αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά των ΗΠΑ», λέει. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της αμυντικής εταιρείας με έδρα το Ντίσελντορφ. Η Rheinmetall συμμετέχει επί του παρόντος σε δύο διαγωνισμούς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πενταγώνου.