Επικροτούν τη «συμφωνία όλων των συμφωνιών» ΕΕ – Ινδίας οι Ευρωπαίοι αγρότες

Η Copa και η Cogeca, η ένωση που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, χαιρετίζει τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ – Ινδίας ως ένα σημαντικό και θετικό για το εμπόριο βήμα.

Η συμφωνία Ινδίας – ΕΕ ενισχύει την πρόσβαση σε μια βασική αγορά ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας παράλληλα σαφώς την ανάγκη προστασίας των πιο ευαίσθητων τομέων της ευρωπαϊκής γεωργίας και του μοντέλου παραγωγής της.

Η Ινδία αντιπροσωπεύει μια αγορά 1,45 δισεκατομμυρίων καταναλωτών με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ. Με τη σημαντική μείωση ή την εξάλειψη προηγουμένως απαγορευτικών δασμών σε μια στοχευμένη γκάμα προϊόντων – συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων τροφίμων, του ελαιόλαδου, των χυμών φρούτων, του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών – η συμφωνία δημιουργεί ουσιαστικές νέες ευκαιρίες εξαγωγών για τους ανταγωνιστικούς αγρότες και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς της ΕΕ.

Είναι σημαντικό ότι η Copa και η Cogeca αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κομισιόν να διασφαλίσει ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν θα γίνει εις βάρος της ανθεκτικότητας της γεωργίας. Ο αποκλεισμός των πιο ευαίσθητων προϊόντων από την απελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένου του βοείου κρέατος, της ζάχαρης, του ρυζιού, των πουλερικών και του μελιού, καταδεικνύει μια ρεαλιστική και υπεύθυνη προσέγγιση.

Η ένωση αγροτών υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διασφάλισης ισχυρών προτύπων ασφάλειας και παραγωγής τροφίμων και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, καθώς και σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, στο πλαίσιο της υπάρχουσας συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να εγγυάται την αμοιβαιότητα των προτύπων παραγωγής για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος ανταγωνισμός για τους αγρότες της ΕΕ και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Γεωγραφικών Ενδείξεων θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω ταχέως το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, υποστηρίζοντας τα γεωργικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας μας και προστατεύοντας τα συστήματα ποιότητας της Ευρώπης στην ινδική αγορά.

Σε ένα απαιτητικό παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον, η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας δείχνει ότι μια φιλόδοξη εμπορική πολιτική μπορεί να είναι συμβατή με την προστασία βασικών γεωργικών ευαισθησιών.

Η Copa και η Cogeca θα παραμείνουν στενά συνδεδεμένες, εν αναμονή της δημοσίευσης των κειμένων της συμφωνίας και περαιτέρω κινήσεων προς την επικύρωση και την εφαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες θα αξιοποιηθούν, ενώ παράλληλα τα συμφέροντα των αγροτών και των συνεταιρισμών της ΕΕ θα παραμείνουν πλήρως προστατευμένα.