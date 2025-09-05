Διεθνή

Eurostat: Μηδαμινή ανάπτυξη στην ευρωζώνη, κατά μόλις 0,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ, συρρίκνωση 0,3% στη Γερμανία

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (μετά από +2,0% το προηγούμενο τρίμηνο)
Μόλις 0,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,6% στη ζώνη του ευρώ και +1,7% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2025). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (μετά από +2,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Η Δανία (+1,3%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Κροατία και τη Ρουμανία (και οι δύο +1,2%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (-0,4%), τη Γερμανία (-0,3%) και την Ιταλία (-0,1%).

