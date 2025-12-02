Διεθνή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Έρχεται νέος γύρος επιχορηγήσεων για πάνω από 600 εταιρείες

Τα νέα έργα που ενέκρινε η Κομισιόν, αναδεικνύουν τη συλλογική προσπάθεια της Ευρώπης να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, καθώς και την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής άμυνας της ηπείρου
Ένα γαλλικό άρμα μάχης Leclerc / EPA / YOAN VALAT

Στην υπογραφή μιας σειράς νέων συμφωνιών επιχορήγησης με τα επιλεγμένα βιομηχανικά κοινοπρακτικά σχήματα προχώρησε η Κομισιόν σε συνέχεια της απόφασής της να χρηματοδοτήσει 62 συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο της προκήρυξης του ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας (ΕΤΑ) για το 2024.

Συγκεκριμένα, τα νέα έργα που ενέκρινε η Κομισιόν, αναδεικνύουν τη συλλογική προσπάθεια της Ευρώπης να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, καθώς και την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής άμυνας της ηπείρου.

Περισσότερες από 600 διαφορετικές εταιρείες από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία θα συνεργαστούν στο πλαίσιο των επιμέρους έργων. Τα κοινοπρακτικά σχήματα περιλαμβάνουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και μεγάλες βιομηχανίες. Η συνολική χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ στα έργα προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Τα νέα έργα που ξεκίνησαν στοχεύουν στην ευρωπαϊκή ατζέντα Defence – Readiness 2030 και επικεντρώνονται στην κάλυψη κρίσιμων ελλείψεων δυνατοτήτων που έχουν εντοπίσει τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Στόχος τους είναι να εστιάζουν σε τομείς αιχμής όπως η αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες και η στρατιωτική κινητικότητα.

Η υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης στα νέα προτζεκτ σηματοδοτεί την έναρξη υποδειγματικών έργων έρευνας και ανάπτυξης, που ενισχύουν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές δυνατότητες στην αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, όπως:

  • BEAST, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για την ανίχνευση, παρακολούθηση και εξουδετέρωση εναέριων απειλών, ενισχύοντας ουσιαστικά τα ολοκληρωμένα αεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα άμυνας της ΕΕ
  • GARUDA, που θα αναπτύξει συστήματα αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς, ενσωματώνοντας καινοτόμες λύσεις για την αναβάθμιση τόσο των επιθετικών όσο και των αμυντικών αεροπορικών δυνατοτήτων και συμβάλλοντας στη συνολική ετοιμότητα αντιπυραυλικής άμυνας.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας έναντι drones, όπως:

  • Small UAS, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συμπαγών μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων για ταχεία τακτική ανάπτυξη
  • VANTAGE, που θα μπορεί να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα αποστολών C4ISR (διοίκηση, έλεγχος, επικοινωνίες, υπολογιστές, πληροφορίες, επιτήρηση και αναγνώριση), καθώς και να πραγματοποιεί κινητικές πλήξεις.

