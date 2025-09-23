FCAS: Κολλημένο στο έδαφος το νέο ευρωπαϊκό αερομαχητικό – Προ της ρήξης Μερτς και Μακρόν για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στα κέρδη από την παραγωγή του

Mπορεί οι ρωσικές παραβιάσεις του «ΝΑΤΟϊκού» εναερίου χώρου στην ανατολική Ευρώπη να έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας να μην παύουν να… ορκίζονται στην από κοινού «άμυνα» της ηπείρου, αλλά μάλλον δύσκολα μπορούν να τα βρουν στην πράξη στην οικονομική «μοιρασιά» για τα κέρδη από την παραγωγή του σχεδιαζόμενου ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους, του Future Combat Aircraft System (FCAS).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Handelsblatt, αυξάνονται οι αμφιβολίες στην Airbus και στη γερμανική πολιτική σχετικά με την ανάπτυξη του εν λόγω μαχητικού αεροσκάφους, καθώς η γερμανική θυγατρική του κατασκευαστή αεροσκαφών στον τομέα της άμυνας και η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Dassault, οι οποίες υποτίθεται ότι θα προωθήσουν το μεγαλύτερο αμυντικό έργο της Ευρώπης, δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, πολλές φωνές αποδίδουν μεγάλη σημασία στο έργο. Ο Michael Schöllhorn, επικεφαλής του αμυντικού τμήματος της Airbus, δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt: «Η Γερμανία και η Ευρώπη χρειάζονται ένα σύστημα αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς και η Airbus είναι έτοιμη να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα». Και ο Τόμας Ρόβεκαμπ (CDU), πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag, επισημαίνει: «Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε χωρίς αυτήν την βασική τεχνολογία – ούτε στρατιωτικά ούτε από άποψη βιομηχανικής πολιτικής».

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Airbus και της Dassault έχουν κολλήσει εδώ και μήνες. Αυτό ήδη προκαλεί δυσαρέσκεια στο εργατικό δυναμικό. «Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία θέλουν σαφήνεια», δήλωσε στην Handelsblatt ο Τόμας Πρετζλ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εργασίας Άμυνας και Διαστήματος της Airbus. Μια απόφαση για το μέλλον της FCAS πρέπει να ληφθεί σύντομα.

Ο Πρετζλ πιστεύει «ότι η FCAS θα έρθει χωρίς την Dassault». Μια εταιρική σχέση βασίζεται στη συνεργασία, όχι στον ανταγωνισμό. «Υπάρχουν πιο ελκυστικοί και κατάλληλοι εταίροι στην Ευρώπη», τονίζει ο πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το FCAS σχεδιάζεται ως ένα δίκτυο μαχητικών αεροσκαφών, drones και μιας πλατφόρμας δεδομένων. Το σύστημα δεν προορίζεται μόνο για την προστασία του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, αλλά και για τον τεχνολογικό διαχωρισμό της ηπείρου από την εξάρτησή της από την Αμερική. Μόνο το κόστος ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε δεκάδες δισεκατομμύρια, αλλά το σύστημα δεν θα αναπτυχθεί πριν από το 2040. Πολύ αργά και πολύ ακριβό, λένε οι επικριτές.

«Δεν σημειώνουμε καμία πρόοδο με αυτό το έργο», παραπονέθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ισπανία την περασμένη Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2025. «Τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι τώρα». Θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση μέχρι το τέλος του έτους «ώστε αυτό το έργο να μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί». Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μια απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί ήδη από τον Οκτώβριο.

Η Ισπανία είναι ο τρίτος εταίρος στο δίκτυο FCAS, μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι συμβάσεις ορίζουν ότι οι γερμανικές και ισπανικές βιομηχανίες θα λάβουν σχεδόν το ήμισυ της προστιθέμενης αξίας του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dassault πρόσφατα διεκδίκησε το 80% της προστιθέμενης αξίας του αεροσκάφους, το οποίο αποτελεί το βασικό στοιχείο του FCAS. Αν και η Dassault αμφισβητεί αυτό το ποσό, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ερίκ Τραπιέ επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της εταιρείας του στην ανάπτυξη του αεροσκάφους.

Εξοπλισμός

Ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχαν δώσει εντολή στους υπουργούς Άμυνας να αναζητήσουν μια λύση στην αδιέξοδη διαμάχη. Τελικά, το FCAS προορίζεται να αποτελέσει σύμβολο λειτουργικής ευρωπαϊκής συνεργασίας, παρόμοιας με αυτήν που έχει επιτύχει η Airbus με την κατασκευή πολιτικών αεροσκαφών. Ωστόσο, η περίπλοκη δομή κοινοπραξίας μεταξύ των γερμανικών τμημάτων της Airbus και του ανταγωνιστικού ομίλου Dassault τροφοδοτεί επανειλημμένα αντιπαλότητες και δυσπιστία.

Οι δύο πλευρές έχουν απομακρυνθεί τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, η Γαλλία έχει παραλύσει πολιτικά. Ο πρώην Γάλλος υπουργός Άμυνας, Σεμπαστιάν Λεκόρνυ, διορίστηκε νέος Γάλλος πρωθυπουργός στις 9 Σεπτεμβρίου – αλλά δεν έχει ούτε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ούτε προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το σχέδιο του έργου, για να σημειωθεί πρόοδος στο FCAS, θα πρέπει να εγκριθεί φέτος μια σύμβαση ανάπτυξης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με σταθερό βιομηχανικό καταμερισμό εργασίας.

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά. Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ σχεδόν καθημερινά. Σήμερα, με το γαλλικό Rafale και το Eurofighter, οι Ευρωπαίοι διαθέτουν ισχυρά αεροσκάφη που μπορούν να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά ρωσικά αεροσκάφη. Η βιομηχανία τα αναβαθμίζει κυρίως με ψηφιακές δυνατότητες. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1990.

Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν το F-35 από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, η οποία διαθέτει δυνατότητες stealth και ανώτερες ψηφιακές δυνατότητες. Η Γερμανία έχει επίσης παραγγείλει τρεις δωδεκάδες F-35, τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με αμερικανικές πυρηνικές βόμβες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ένα μειονέκτημα: μόνο οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο του λογισμικού του αεροσκάφους. Ένα άλλο: οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες ρέουν προς την αμερικανική βιομηχανία.

Το FCAS προοριζόταν να είναι μια καλύτερη επιλογή για τους Ευρωπαίους. Αλλά ενώ το έργο, που ξεκίνησε το 2017, δεν σημειώνει πρόοδο, άλλοι κατασκευαστές έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο. Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η ανάγκη για νέες ιδέες και τεχνολογίες έχει αυξηθεί. Επομένως, όχι μόνο η Ρωσία και οι ΗΠΑ εργάζονται σε νέα μαχητικά αεροσκάφη και drones. Περαιτέρω έργα βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στην Ευρώπη.

Το Global Combat Air Programme (GCAP) είναι το όνομα του κοινού έργου μεταξύ της BAE Systems από τη Μεγάλη Βρετανία, της Leonardo από την Ιταλία και της Mitsubishi από την Ιαπωνία. Η εντατική φάση ανάπτυξης του GCAP δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Στην έκθεση όπλων DSEI του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο, οι τρεις εταίροι της GCAP τόνισαν την προθυμία τους να συμπεριλάβουν επιπλέον εταιρείες και χώρες-εταίρους – η Γερμανία, με τον υψηλό αμυντικό της προϋπολογισμό, πιθανότατα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Άλλωστε, όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος των εταίρων, τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος ανά χώρα.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν την Airbus να αλλάξει πορεία. «Εάν το έργο FCAS συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον τρέχοντα ρυθμό, θα έχουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα μέχρι το 2050», λέει ο ειδικός σε θέματα αεροπορίας Μίχαελ Σάντο. «Οι Γάλλοι απλώς θέτουν ένα πρότυπο απαιτώντας το 80% του έργου. Και οι Γερμανοί εκπλήσσονται και δείχνουν τις συμβάσεις». Θα ήταν οικονομικά ανεύθυνο να συνεχιστεί η οικοδόμηση του μέλλοντος του FCAS. «Η Airbus Defence χρειάζεται έναν ισχυρό εταίρο. Η BAE δεν θα ήταν κακή επιλογή».

Μια συνεργασία με τη βρετανική και την ιταλική βιομηχανία θα ήταν μια φυσική επιλογή. Η Airbus, η BAE Systems και η Leonardo κατασκευάζουν από κοινού το Eurofighter. Η γαλλική βιομηχανία αποσύρθηκε από το έργο τη δεκαετία του 1990 και ανέπτυξε το Rafale. Το Eurofighter και το Rafale είναι από τότε σκληροί ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τη μεγάλη δυσπιστία μεταξύ Airbus και Dassault.

Χρησιμοποιώντας την BAE Systems και το Leonardo, η Airbus θα μπορούσε να βασίζεται σε καθιερωμένες διαδικασίες από την παραγωγή του Eurofighter. Το μειονέκτημα: Η Airbus και η γερμανική βιομηχανία εντάσσονται στην κοινοπραξία σχετικά αργά, αλλά λόγω του βιομηχανικού τους μεγέθους και των αναμενόμενων μεγάλων παραγγελιών για την Bundeswehr, κύκλοι της βιομηχανίας λένε ότι θα πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο.

Στην πραγματικότητα, με την σε μεγάλο βαθμό άρση του φρένου χρέους για αμυντικά έργα, η Γερμανία έχει μεγαλύτερο οικονομικό περιθώριο από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Η εταιρεία θα μπορούσε να συνεργαστεί με άλλους εταίρους στην Ευρώπη, λέει ο πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων Pretzl. «Θεωρητικά, θα μπορούσαμε επίσης να αναπτύξουμε το δικό μας μαχητικό αεροσκάφος στη Γερμανία».

Η Saab θα ήταν ένας πιθανός νέος εταίρος

Μια γερμανική εσωτερική ανάπτυξη θεωρείται απίθανη. Επομένως, μια άλλη επιλογή συζητείται στη γερμανική βιομηχανία: η Saab. Η σουηδική αμυντική εταιρεία κατασκευάζει το Gripen, ένα μαχητικό αεροσκάφος συγκρίσιμο με το Eurofighter, το οποίο έχει επίσης παραδοθεί στη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη. Η Γερμανία έχει πολλές διασυνδέσεις με το έργο και οι σχέσεις θεωρούνται εξαιρετικές. Η Σουηδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 2024 και, όπως και η Γερμανία, αυξάνει μαζικά τις αμυντικές της δαπάνες.

Για παράδειγμα, η θυγατρική της Airbus, MBDA, προμηθεύει κατευθυνόμενους πυραύλους για τον οπλισμό των Gripen. Τον Μάρτιο, η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμίσει επίσης το Gripen ώστε να φέρει την τελευταία έκδοση του πυραύλου κρουζ “Taurus”. Τον Ιούνιο, η νεοσύστατη εταιρεία άμυνας Helsing με έδρα το Μόναχο, η οποία ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), δοκίμασε με επιτυχία έναν παράγοντα AI για αεροπορική μάχη που ονομάζεται “Centaur” σε ένα Gripen.

Έτσι, έχουν τεθεί τα θεμέλια για ένα κοινό σύστημα αεροπορικής μάχης του μέλλοντος. Επιπλέον, από τότε που αναπτύχθηκαν τα Eurofighter και Gripen τη δεκαετία του 1990, οι ενημερώσεις τους και η εισαγωγή ενός πιθανού διαδόχου θα μπορούσαν να συγχρονιστούν.

Σήμερα (23.9.25) ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους θα συναντηθεί με τον Σουηδό ομόλογό του Παλ Τζόνσον. Σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία Bloomberg, ένα θέμα είναι η αναβάθμιση του Eurofighter με τεχνολογία Saab. Τα εκσυγχρονισμένα Eurofighters της Bundeswehr θα μπορούσαν στη συνέχεια να λειτουργούν με μεγαλύτερα drones – παρόμοια με την ιδέα του FCAS. Η Airbus έχει συνάψει συνεργασία με τον Αμερικανό προμηθευτή Kratos και σχεδιάζει να τα παραδώσει στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις από το 2029.

Επιπλέον, το Eurofighter θα μπορούσε να παραμείνει στην παραγωγή ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η Ισπανία και η Ιταλία έχουν παραγγείλει νέα αεροσκάφη, και η Γερμανία σχεδιάζει επίσης να παραγγείλει τουλάχιστον 20 ακόμη τον Οκτώβριο. Επιπλέον, υπάρχουν αιτήματα για εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία. «Στο παρελθόν, αγωνιζόμασταν για να διατηρήσουμε τον απαραίτητο ρυθμό παραγωγής των δέκα αεροσκαφών ετησίως», λέει ο επικεφαλής άμυνας της Airbus, Σόλχορν. «Τώρα διπλασιάζουμε τον ρυθμό εν αναμονή περαιτέρω παραγγελιών».

Οι νέες παραγγελίες για Eurofighter και η ακμάζουσα δραστηριότητα με αεροσκάφη δεξαμενόπλοιων και αναγνωριστικά αεροσκάφη δίνουν στην Airbus Defence νέο πεδίο δράσης. Οι απώλειες στον τομέα των δορυφόρων ανάγκασαν πρόσφατα την Schöllhorn να περικόψει 2.500 από τις σχεδόν 33.000 θέσεις εργασίας της παγκοσμίως. Με τις νέες παραγγελίες για Eurofighter και την έναρξη μιας νέας FCAS, θα μπορούσε να αναδυθεί μια νέα δυναμική.

Ωστόσο, οι Γερμανοί πολιτικοί δεν είναι έτοιμοι να απορρίψουν το γαλλο-γερμανικό σύστημα FCAS. «Αυτό που εμποδίζει επί του παρόντος το έργο δεν είναι οι τεχνικοί περιορισμοί, αλλά τα εθνικά βιομηχανικά συμφέροντα», λέει ο πολιτικός του CDU Ρόβεκαμπ. Αναμένει ότι τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος θα έχουν επιλυθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. «Ο στόχος της πολιτικής μας για την ασφάλεια δεν πρέπει να εκτροχιαστεί από ασήμαντες βιομηχανικές πολιτικές».