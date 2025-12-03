Financial Times: «Made in Europe» το 70% των κρίσιμων αγαθών

Το ενδεχόμενο να βάλει στόχους για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα, ώστε μέχρι και το 70% να είναι «made in Europe» εξετάζει η Κομισιόν, σε μια προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα στα εγχώρια αγαθά και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα.

Η πολιτική αυτή της Κομισιόν, θα μπορούσε να κοστίσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πάνω από 10 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς θα τις ωθούσε να αγοράζουν ακριβότερα ευρωπαϊκά εξαρτήματα, αναφέρουν αξιωματούχοι που γνωρίζουν το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Την πρόταση την επιβλέπει ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, σε μια κίνηση που αποτελεί κορύφωση της μακρόχρονης γαλλικής πίεσης για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την ώρα που η ασθενής ευρωπαϊκή βιομηχανία δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τα φθηνά εισαγόμενα από την Ασία ιδίως στις καθαρές τεχνολογίες και σε ορισμένες βαριές βιομηχανίες.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε ότι το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας θα αντικατοπτρίζει βασικές κινεζικές βιομηχανικές πολιτικές, όπως το «Made in China 2025» και το «China Standards 2035», οι οποίες ωθούσαν ξένες εταιρείες σε κοινοπραξίες με κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά. «Αυτό που προσπαθούμε να προτείνουμε είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαία προστασία της βιομηχανίας μας και στην ανοιχτότητα, που είναι στο DNA της Ευρώπης», ανέφερε το άτομο αυτό.

Χώρες που προηγουμένως ήταν επιφυλακτικές, όπως η Γερμανία, έχουν δηλώσει ότι, λόγω της οικονομικής κατάστασης, εμφανίζονται πλέον πιο θετικά σε κανόνες «αγόραζε ευρωπαϊκά», λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Τα μέτρα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία και τις καθαρές τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά.

Τρεις αξιωματούχοι είπαν ότι συζητούνται κατώτατα όρια εγχώριου περιεχομένου έως 70%, στο πλαίσιο του νέου βιομηχανικού σχεδίου. Τα όρια θα διαφέρουν ανάλογα με το πόσο κρίσιμος είναι κάθε κλάδος και πόσο υψηλή είναι η εξάρτηση από εισαγωγές. Για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, οι κρατικές επιδοτήσεις θα δίνονται μόνο σε οχήματα που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Αντίστοιχα, οι μπαταρίες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ποσοστό ευρωπαϊκού περιεχομένου, είπε ένας αξιωματούχος.

Το μέτρο θα ισχύει μόνο για τη χρήση δημόσιων πόρων δημόσιες προμήθειες, κρατικά δάνεια και επιχορηγήσεις. Θα προηγείται επίσης αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ για κάθε κρίσιμο εξάρτημα.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο Industrial Accelerator Act (για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή), ενδέχεται να τροποποιηθεί ή ακόμη και να καθυστερήσει, καθώς υπάρχουν διαφωνίες εντός της Κομισιόν. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, ο Γάλλος επίτροπος επιθυμεί ο ορισμός του «ευρωπαϊκού» να περιορίζεται αποκλειστικά στα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η ισχυρή Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Κομισιόν παραμένει επιφυλακτική απέναντι στα όρια εγχώριου περιεχομένου, τα οποία προωθεί η υπηρεσία βιομηχανικής πολιτικής του Σεζουρνέ.

Οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου απαγορεύουν γενικά την ευνοϊκή μεταχείριση των εγχώριων παραγωγών, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Οι μετατροπείς φωτοβολταϊκών, οι οποίοι διαθέτουν μηχανισμούς απενεργοποίησης που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κίνδυνος για την ασφάλεια, ενδέχεται να πρέπει να κατασκευάζονται ως επί το πλείστον στην Ευρώπη βάσει των νέων κανόνων. «Τότε είναι που χρειάζεστε περισσότερο εγχώριο περιεχόμενο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από αυτά που εισάγονται από την Ασία, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερο κόστος για τις εταιρείες.

Δεδομένου ότι πολλές εισαγωγές χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τελικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως τα αυτοκίνητα, αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην τιμολόγηση ορισμένων προϊόντων εκτός αγοράς.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η πίεση του δασμολογικού καθεστώτος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει τις εταιρείες της ΕΕ να εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από φθηνά παραγόμενα κινεζικά προϊόντα. Το 2024 η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τεχνολογιών όπως τα ηλιακά πάνελ και τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος για ανεμογεννήτριες.

Οι ευρωπαϊκές βαριές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της χαλυβουργίας, αγωνίζονται επίσης να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους απέναντι στα φθηνά ασιατικά προϊόντα.

Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τους δημόσιους φορείς να αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα και κίνητρα για την ενίσχυση αγορών-πρωταθλητών στις καθαρές τεχνολογίες. Συζητείται επίσης μια εθελοντική ετικέτα «πράσινου χάλυβα», ώστε να ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές να προτιμούν τον χαμηλότερων εκπομπών – αλλά ακριβότερο – ευρωπαϊκό χάλυβα.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι το όριο του 70% πιθανότατα θα μειωθεί και ότι οι συνομιλίες για τους κανόνες εγχώριου περιεχομένου είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει.