Φωτιά στο κόστος δανεισμού της Γερμανίας μετά τις δηλώσεις περί αύξησης επιτοκίων

Αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, αφότου ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) δήλωσε ότι είναι άνετο με τους επενδυτές που στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι μια αύξηση.

Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά τρεις μονάδες βάσης στο 2,83%, ενώ το επιτόκιο του μακροπρόθεσμου χρέους βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Η ΕΚΤ βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών, ενώ την ίδια στιγμή οι ομολογίες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κινούνται πιο κοντά στα χαμηλά επίπεδα από την αρχή του έτους, μακριά από τα υψηλά επίπεδα του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, είναι η πρώτη που υπονοεί με βεβαιότητα ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια έχουν φτάσει σε ένα κατώτατο όριο μετά από μειώσεις δύο ποσοστιαίων μονάδων. Οι αγορές χρήματος ενίσχυσαν την άποψη ότι ο κύκλος χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει τελειώσει, με τους traders να στοιχηματίζουν σε μειώσεις τριών μονάδων βάσης μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, από τέσσερις την περασμένη εβδομάδα.

«Οι αποδόσεις των ομολόγων Bund φτάνουν σε βασικά επίπεδα, ενισχυμένες από τα σχόλια του Schnabel σήμερα το πρωί», έγραψε σε σημείωμα πελάτη ο Hauke ​​Siemssen, στρατηγικός αναλυτής της Commerzbank.

Τα γερμανικά ομόλογα υστερούν ως επί το πλείστον σε σχέση με τα αντίστοιχα ομόλογα από τότε που το ιστορικό σχέδιο της κυβέρνησης να απελευθερώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και τις υποδομές προκάλεσε την πιο απότομη πτώση των ομολόγων εδώ και 35 χρόνια τον Μάρτιο. Ενώ οι κινήσεις μειώθηκαν τους μήνες που ακολούθησαν, η ανησυχία ανανεώθηκε πρόσφατα αφότου οι Γερμανοί νομοθέτες ενέκριναν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για το 2026, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού νέου ομοσπονδιακού δανεισμού ύψους 98 δισ. ευρώ (114 δισ. δολάρια).

Επιπλέον, η κυβέρνηση ψήφισε την περασμένη εβδομάδα ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις , το οποίο αναμένεται να αυξήσει το κόστος δαπανών και το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

«Το μέγεθος της αναμενόμενης διεύρυνσης του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού ελλείμματος στη Γερμανία μας δίνει την πεποίθηση ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του Bund θα αυξηθούν στο 3% και πέραν των επόμενων τριμήνων», δήλωσε ο George Cole, στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκών αγορών στην Goldman Sachs Group, σε σημείωμα πελάτη, που δημοσιεύθηκε πριν από την ψηφοφορία.