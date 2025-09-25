Φωτιά στον διεθνή εμπορικό πόλεμο βάζει η στροφή Τραμπ υπέρ της ανάκτησης των εδαφών της Ουκρανίας

Πιο κοντά σε νέο κύκλων κυρώσεων και δασμών φέρνει η στροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο λόγος για την δήλωση του στη συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη (23.9.2025) σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακαταλάβει τα εδάφη του έχασε από τη Ρωσία, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και των συμμάχων της.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη που είχε κρατήσει μέχρι πρότινος ο Τραμπ και η οποία βασίζονταν σε μία πολιτική παραχωρήσεων προς τη Ρωσία. Η ανάρτηση του Ρεπουμπλικάνου στα social media την Τρίτη ανέτρεψε τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι η Ουκρανία «δεν είχε χαρτιά να παίξει» στη μάχη. Αλλά δεν πρότεινε νέα βήματα των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Κιέβου, αφήνοντας αυτό στους συμμάχους στην Ευρώπη. Η ανάρτηση δεν έκανε καμία αναφορά σε νέες κινήσεις για την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Δημόσια, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν την λεκτική μετατόπιση του Τραμπ, η οποία ακολούθησε μια συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ιδιωτικά, ήταν πιο επιφυλακτικοί, διαισθανόμενοι ότι έριχνε την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου σε αυτούς. Αν και ο Τραμπ φάνηκε να θέτει μια βάση για την υποστήριξη των ΗΠΑ – μετριάζοντας τους φόβους των συμμάχων για διακοπή ζωτικής στρατιωτικής βοήθειας – οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης ότι η άποψη του Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξανά.

Ο ισχυρισμός του ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει – με την υποστήριξη της Ευρώπης – το 20% του εδάφους της που έχασε από τη Ρωσία έρχεται επίσης σε αντίθεση με τις περισσότερες εκτιμήσεις των συμμαχικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες βλέπουν ένα αιματηρό αδιέξοδο ως το μέγιστο που μπορούν να ελπίζουν οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει δραματικά τις επιθέσεις τις έξι εβδομάδες από τότε που ο Τραμπ φιλοξένησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και η πρόοδος επί τόπου ήταν περιορισμένη.

Υπονοώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι μια «χάρτινη τίγρης» στα πρόθυρα της οικονομικής κρίσης, ο Τραμπ «προσπαθεί απλώς να μπει κάτω από το πετσί του Πούτιν», δήλωσε ο Κουρτ Βόλκερ, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος για τις συνομιλίες για την Ουκρανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Αλλά δεν υπονοεί ότι πρόκειται να κάνει κάτι γι’ αυτό».

Η οικονομία της Ρωσίας αισθάνεται όλο και περισσότερο τον πόνο της πολεμικής προσπάθειας – η κυβέρνηση προειδοποίησε χθες (24.9.25) ότι σχεδιάζει να αυξήσει τους φόρους για να βοηθήσει στην αντιστάθμιση του κόστους – και οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην ενέργεια και άλλες υποδομές έχουν φτάσει βαθιά πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει απειλήσει περιοδικά να επιβάλει σαρωτικές νέες κυρώσεις που, όπως είπε, θα ανάγκαζαν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά σπάνια τηρεί τις υποσχέσεις του, δίνοντας επανειλημμένα στον Πούτιν περισσότερο χρόνο, ακόμη και όταν ο Ρώσος ηγέτης ενέτεινε τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους συμμάχους αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση συνειδητοποίησε την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση για να αλλάξει τη νοοτροπία του Πούτιν, δεδομένης της κλιμάκωσης της Ρωσίας από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, πρόσφατα συμπεριλαμβανομένων των εισβολών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Για τους συμμάχους, η αλλαγή τόνου του Τραμπ σχετικά με τις πιθανότητες νίκης της Ουκρανίας ήταν μια ευπρόσδεκτη αλλαγή από τις απαιτήσεις του μόλις τον περασμένο μήνα προς το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Βλέπετε την απογοήτευση και την απογοήτευση του προέδρου, ειλικρινά, με τον Πούτιν», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς στο Fox News χθες Τετάρτη (24.5.2025). «Με την παρότρυνση του προέδρου, βλέπετε την Ευρώπη να εντείνει όλο και περισσότερο τις προσπάθειές της».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι αυτός δεν είναι ο πόλεμος των ΗΠΑ και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν δράση για να ηγηθούν της δικής τους άμυνας.

Εν μέσω εκκλήσεων των συμμάχων για αύξηση της πίεσης στη Ρωσία, ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση στην Ευρώπη να μειώσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί κατακόρυφα από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τα βήματα για τον περιορισμό των υπόλοιπων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τον Τραμπ.

Οι απαιτήσεις του να χρησιμοποιήσουν δασμούς έως και 100% για να τιμωρήσουν τις χώρες που έχουν παρέμβει μετά την εισβολή για να ενισχύσουν τις αγορές ρωσικών καυσίμων – την Κίνα και την Ινδία – είναι μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή για τους συμμάχους. Η ΕΕ συνήθως δεν επιβάλλει τόσο εκτεταμένες δευτερεύουσες κυρώσεις και το μπλοκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με την Κίνα.

Ο Τραμπ επανέλαβε αυτούς τους όρους στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, λέγοντας ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να λάβει «τα ίδια ακριβώς μέτρα» – απαγορευτικούς δασμούς – όπως απειλεί.

«Είναι εν μέρει μια στρατηγική για να εκτρέψει την προσοχή και να αποσπάσει την προσοχή και να περάσει η μπάλα στους Ευρωπαίους και να πει, “Λοιπόν, εσείς φύγετε πρώτοι”», δήλωσε η Λιάνα Φιξ, ανώτερη συνεργάτιδα για την Ευρώπη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Ενώ ο Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων, βρίσκεται σε εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα και υπαναχώρησε από μεγάλες αυξήσεις στους δασμούς εκεί νωρίτερα φέτος.

Υπάρχουν επίσης πιο άμεσα βήματα που θα μπορούσαν να λάβουν οι ΗΠΑ εάν ήταν σοβαρές σχετικά με τη συρρίκνωση των εσόδων της Ρωσίας από την ενέργεια. Οι μεγαλύτεροι παραβάτες της ΕΕ, των οποίων οι ηγέτες έχουν επίσης τους στενότερους δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ – η Ουγγαρία και η Σλοβακία – μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπίσει καμία συγκεκριμένη πίεση από τις ΗΠΑ πέρα από το να τους ζητήσουν να τηρήσουν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είναι «φίλος μου», προσθέτοντας «Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν το έκανα, μπορεί να σταματήσει και νομίζω ότι θα το κάνω».

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να εισχωρήσουν πιο γρήγορα στη μηχανή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας μειώνοντας το ανώτατο όριο στην τιμή του πετρελαίου της ώστε να ταιριάζει με το επίπεδο της ΕΕ στα 47,60 δολάρια ανά βαρέλι, δήλωσαν αξιωματούχοι των συμμαχικών δυνάμεων.

Ο Πούτιν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στρατιωτική κλιμάκωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναγκάσει την Ουκρανία σε συνομιλίες με τους όρους του και ότι ο Τραμπ είναι απίθανο να κάνει πολλά για να ενισχύσει την άμυνα του Κιέβου, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα κοντά στο Κρεμλίνο.

Με τον Πούτιν, ο Τραμπ «εξακολουθεί να θέλει να πετύχει μια συμφωνία και μετά από μια συμφωνία να βγάλει χρήματα», κάτι που οι νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να περιπλέξουν, είπε ο Βόλκερ.

«Έτσι, αντί να κοιτάξει τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ, ρίχνει την ευθύνη στην Ευρώπη», πρόσθεσε. «Όλα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν ξανά αύριο. Θα μπορούσε να τηλεφωνήσει στον Πούτιν και να πει: “Λοιπόν, είχαμε μια σημαντική κλήση”».