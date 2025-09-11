Γαλλία: Ποια περιθώρια έχει ο νέος πρωθυπουργός για να περάσει ένα νέο προϋπολογισμό λιτότητας

Παρά όλη την καυστική φασαρία που σαρώνει τη γαλλική πολιτική τους τελευταίους μήνες, θα δυσκολευτείτε να βρει κάποιος που να λέει μια κακή κουβέντα για τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, πολιτικός καριέρας που διετέλεσε υπουργός Άμυνας στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο, θεωρείται μια εγκάρδια αλλά και σοβαρή προσωπικότητα από ηγέτες σε όλο το ιδεολογικό φάσμα.

Ένα ανώτερο στέλεχος του Σοσιαλιστικού κόμματος τον περιέγραψε ως έναν έξυπνο πολιτικό που είναι ένας προσεκτικός ακροατής. Ένας ακροαριστερός βουλευτής επαίνεσε το κοφτερό του μυαλό. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιον στην Εθνοσυνέλευση που θα τον επέκρινε προσωπικά, κάτι σπάνιο στην εξαιρετικά διχασμένη πολιτική σκηνή της Γαλλίας.

Κατά ιδίαν, ακόμη και η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λε Πεν έχει επαινέσει τον τελευταίο πρωθυπουργό του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τον επαγγελματισμό του και τον σεβασμό με τον οποίο έχει φερθεί στο κόμμα της.

Ο Λεκορνί υπερηφανεύεται που τα πάει καλά με όλους εκτός ίσως από μία από τις πιο ένθερμες προσωπικότητες της άκρας αριστεράς, όπως φέρεται να είπε στην γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ενώ αυτές οι εύστοχες επιλογές μπορεί τελικά να μην είναι αρκετές για να εξασφαλίσουν πλειοψηφία υπέρ του σχεδίου προϋπολογισμού του, η διακομματική του απήχηση θα του δώσει μια ευκαιρία μάχης στη διχασμένη κάτω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου.

Κοινοβουλευτικά Μαθηματικά

Ο συντηρητικός που έγινε κεντρώος κάνει την εμφάνισή του λίγες μέρες μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, καθώς η άκρα δεξιά και η αριστερά ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ψήφο εμπιστοσύνης για να απορρίψουν ένα σχέδιο προϋπολογισμού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών.

Η πρόταση προϋπολογισμού θα είναι μια από τις πρώτες σημαντικές δοκιμασίες για τον νέο πρωθυπουργό, ο οποίος, προκειμένου να αποφύγει την ίδια μοίρα με τον προκάτοχό του, θα πρέπει να ξαναγράψει γρήγορα τα δημοσιονομικά του σχέδια, με παραχωρήσεις για να αγοράσει τουλάχιστον έμμεση υποστήριξη από ορισμένους από τους ισχυρούς αντιπάλους του Μακρόν, αλλά χωρίς να χάσει τη δική του φιλοεπιχειρηματική κεντρώα βάση.

Στην εναρκτήρια ομιλία του την Τετάρτη, ο Λεκορνί δεσμεύτηκε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι πιο δημιουργικές και τεχνικές. «Θα τα καταφέρουμε», είπε ο Λεκορνί, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα σχέδιά του να ολοκληρώσει τον προϋπολογισμό.

Κατά την πρώτη του ημέρα στην εξουσία, ο Λεκορνί απευθύνθηκε στην αριστερά. Είχε τηλεφωνικές κλήσεις με τον ηγέτη των Πρασίνων και με έναν εξέχοντα ηγέτη συνδικάτων. Αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους Σοσιαλιστές, τους οποίους ο Μακρόν θεωρεί ως το μπλοκ που είναι πιο πιθανό να συμφωνήσει με τις ομάδες που ήδη υποστηρίζουν την κυβέρνηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη σκέψη του προέδρου.

Οι σοσιαλιστές βουλευτές που βοήθησαν τον Μπαϊρού να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025 από το κοινοβούλιο αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, αλλά δηλώνουν ότι είναι ανοιχτοί σε διαβουλεύσεις με τον νέο πρωθυπουργό για πολιτικές. «Ο Λεκορνί στο Ματινιόν ουσιαστικά σημαίνει Εμανουέλ Μακρόν στο Ματινιόν», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ χθες στο ραδιόφωνο France Info, αναφερόμενος στην επίσημη ονομασία του γραφείου του πρωθυπουργού.

Οι Σοσιαλιστές απαιτούν έναν προϋπολογισμό που να είναι λιγότερο επώδυνος για τα νοικοκυριά. Έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα σχέδια για την περικοπή δύο αργιών ως τρόπο μείωσης του κόστους και αύξησης των φόρων στους υπερπλούσιους. Δεν είναι σαφές ποιες παραχωρήσεις μπορεί να είναι διατεθειμένος να κάνει ο Λεκόρνί, αλλά ακόμη και οι σύμμαχοί του υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτος.

«Φυσικά, πρέπει να μειώσουμε περισσότερες δημόσιες δαπάνες, αλλά αν χρειαστεί να μεταβούμε από τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ που πρότεινε ο Μπαϊρού σε ένα άλλο ποσό, τότε είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε», δήλωσε η Ελεονόρ Καρουά, ανώτερη βουλευτής του κόμματος του Μακρόν, στο Bloomberg TV.

Ενώ η κυβέρνηση εναποθέτει τις ελπίδες της σε μια πιθανή συμφωνία με τη μετριοπαθή αριστερά, οι πιθανότητες συμφωνίας με το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, το μεγαλύτερο κόμμα στην κάτω βουλή, φαίνονται ελάχιστες. Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση του διορισμού του Λεκορνί, η Λεπέν έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μακρόν είχε κάνει την τελευταία του προσπάθεια να διορίσει τον Λεκορνί και επανέλαβε την έκκλησή της για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες έκρινε αναπόφευκτες.

Η σκληρή στάση της Λε Πεν εν μέσω δικαστικών προβλημάτων σηματοδοτεί μια μετατόπιση στις κάποτε καλές σχέσεις της με τη νέα πρωθυπουργό. Η προθυμία της Λεκορνί να συνεργαστεί με τη Λε Πεν και τους αναπληρωτές της επεκτάθηκε στο να τη φιλοξενήσει για δείπνο στο Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης. Το κόμμα αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα. Η Λεκορνί άσκησε προσωπικά πιέσεις για να κερδίσει την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος για τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Γαλλίας.

Ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Λουί Αλιό, έδωσε μια πιο μετρημένη νότα στην προώθηση του Λεκορνί, επιμένοντας ότι τα σχόλια του Λεπέν δεν σήμαιναν ότι το κόμμα θα επιδίωκε αυτόματα να τον καταψηφίσει. «Δεν θα ασκήσουμε μομφή κατ’ αρχήν, αλλά ο Λεκορνί έχει εντολή να διαπραγματευτεί με τους Σοσιαλιστές», δήλωσε ο Αλιό σε μια συνέντευξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε προσέγγιση των Σοσιαλιστών θα είναι προβληματική για το κόμμα. «Είναι προφανές ότι δεν θα μείνουμε σιωπηλοί».

Η ελπίδα του Μακρόν

Παρά τις αβέβαιες προοπτικές για την επιβίωση του Λεκόρνου εν μέσω ενός στενού δρόμου για την ενίσχυση των οικονομικών του έθνους, ο Μακρόν στοιχηματίζει ότι μπορεί να πετύχει.

Ορίζοντας τον Λεκορνί, ο Μακρόν επέλεξε έναν έμπιστο σύμμαχο που στάθηκε στο πλευρό του Γάλλου ηγέτη από την αρχή. Ο Λεκορνί ήταν η κορυφαία επιλογή του Μακρόν για την πρωθυπουργία τον Δεκέμβριο, όταν ο Μπαϊρού την απέσπασε απειλώντας να αποσύρει την υποστήριξη του κεντρώου κόμματός του την τελευταία στιγμή. Ο Λεκορνί είναι ένας από τους πιο στενούς και έμπιστους ανθρώπους του προέδρου, ο μόνος υπουργός που υπηρετεί συνεχώς από το 2017 και ο νεότερος επικεφαλής άμυνας στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Λέγεται ότι ο Μακρόν θεωρεί το υπόβαθρο του Λεκορνί ως πολιτικού βάσης, ο οποίος δεν διαθέτει τα ακαδημαϊκά προσόντα πολλών συγχρόνων του, ως πλεονέκτημα. Ο ήπιος πρωθυπουργός προέρχεται από μια περιοχή της Γαλλίας που κάποτε ήταν προπύργιο της κεντροδεξιάς, υιοθέτησε τον Μακρόν το 2017 και στη συνέχεια μετατοπίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άκρα δεξιά το 2022. Ο Λεκορνί υπήρξε πυλώνας της δυναμικής φιλοο – oυκρανικής πολιτικής του Μακρόν και οι δύο βρίσκονται σε κοινή γραμμή για την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Γαλλίας.

Για τον Μακρόν, το στοίχημα είναι σαφές: είτε ο Λεκορνί μπορεί να διαχειριστεί πολιτικές κρίσεις για να διατηρήσει την κυβέρνηση μειοψηφίας στην επιφάνεια είτε ο διορισμός του απλώς καθυστερεί μια ευρύτερη αναμέτρηση με τους ψηφοφόρους. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τόσο την πρωθυπουργία του Λεκορνί — όσο και τον εναπομείναντα χρόνο του Μακρόν στο αξίωμα.