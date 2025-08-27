Γαλλία: Στον προθάλαμο της πτώσης η κυβέρνηση και στο βάθος ΔΝΤ

Η πρώτη ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία θα πέσει επί διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ θα είναι πιθανότατα εκείνη της Γαλλίας υπό το Φρανσουά Μπαϊρού, αν δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 λόγω της αδυναμίας του περάσει το νέο οικονομικό πρόγραμμα του. Η Γαλλία η οποία ήδη βρίσκεται στην ευρωπαϊκή «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» (κάτι που αποτελεί τον προθάλαμο ενός «Μνημονίου») απειλείται πλέον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Μπαϊρού σχηματίστηκε το Δεκέμβριο του 2024 μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ που είχε σχηματιστεί το Σεπτέμβριο του 2024 (μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Ατάλ), μετά τις πρόωρες εκλογές που κήρυξε ο Μακρόν για το Μάιο – Ιούνιο 2024. Ο Τραμπ κέρδισε μεν τις προεδρικές εκλογές το Νοέμβριο του 2024, πλην όμως ανέλαβε τα καθήκοντα του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ άρχισε την εφαρμογή του προγράμματος του με προμετωπίδα την αύξηση των δασμών κατά όλων των χωρών του πλανήτη, μαζί και κατά της ΕΕ από τον Απρίλιο του 2025, αλλά και την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.

Οι συνέπειες στην ΕΕ, μαζί και τη Γαλλία από τη διεθνή πολιτική Τραμπ ήταν αρνητικές αμέσως μετά την έναρξη του ξεδιπλώματος της και ήλθαν να επιδεινώσουν την από τα πριν (δηλαδή προτού αναλάβει ο Τραμπ την προεδρία) προβληματική κατάσταση της οικονομίας αλλά και του προϋπολογισμού της χώρας του Μακρόν…

Δύο είναι τα σημαντικότερα πεδία τα οποία δείχνουν την επιδείνωση της κατάστασης των οικονομικών και δημοσιονομικών της Γαλλίας: Το ένα είναι η ανατίμηση του ευρώ και το άλλο η αύξηση των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Πιο αναλυτικά, μετά την έναρξη του παγκόσμιου πολέμου των δασμών (Απρίλιος 2025):

Το ευρώ έχει γίνει κατά 13% πιο ακριβό από το δολάριο, κάτι που καθιστά κατά αντίστοιχο ποσοστό πιο ακριβές τις γαλλικές εξαγωγές , χωρίς σε αυτό να συνυπολογίζεται η ζημιά από τους αμερικανικούς δασμούς, αρχικά στο 10% και έπειτα στο 15%. Συνέπεια της ανατίμησης των γαλλικών εξαγωγών δεν θα είναι άλλη από την πρόκληση σημαντικής ζημιάς στην ήδη μηδαμινή ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας.

Τι σημαίνουν οι παραπάνω εξελίξεις; Ότι ενώ αναμένεται μείωση του ΑΕΠ της Γαλλίας (υπό τη σκιά υπό την πίεση της διεθνούς πολιτικής Τραμπ) και άρα των φορολογικών εσόδων του, το γαλλικό κράτος πρέπει να πληρώσει περισσότερα για την αναχρηματοδότηση του ήδη υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους της.

Ποιες ήταν οι προβλέψεις για τη Γαλλία πριν την τρέχουσα πολιτική κρίση

Μία ματιά, στην ετήσια έκθεση του γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι (δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου 2025) δείχνει τη δοκιμασία την οποία περνά η γαλλική οικονομία: