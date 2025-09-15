Γαλλία: Τι σημαίνει η υποβάθμιση της 2ης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης

Οι δυσοίωνες προοπτικές για δημοσιονομική εξυγίανση στη Γαλλία ακόμα και μετά τις προεδρικές εκλογές του… 2027 και όχι μόνο μέχρι αυτές ήταν που οδήγησαν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από πλευράς του οίκου αξιολόγησης Fitch την Παρασκευή (12.9.2025).

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική της αξιολόγηση για τη Γαλλία σε A+ από AA-, τοποθετώντας την μια βαθμίδα χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο επίπεδο με το Βέλγιο. Μεταξύ των κύριων διεθνών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, η αξιολόγηση της Γαλλίας από την Fitch είναι πλέον η χαμηλότερη, έξι επίπεδα πάνω από την αξιολόγηση «junk», σημειώνει το Bloomberg.

«Το αυξανόμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας περιορίζει την ικανότητα αντίδρασης σε νέα σοκ χωρίς περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Fitch.

Η υποβάθμιση έρχεται στο τέλος μιας εβδομάδας που ξεκίνησε με την κατάρρευση άλλης μίας γαλλικής κυβέρνησης (σ.σ. Μπαϊρού), καθώς το κοινοβούλιο απέρριψε τα σχέδια για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος στην ευρωζώνη.

Ο χρησμός του Νάγκελ για πιθανή παρέμβαση της ΕΚΤ

Χαρακτηριστική ήταν η… μη απάντηση του προέδρου της γερμανικής κεντρικής τράπεζας (Bundesbank), Γιόακιμ Νάγκελ, στο ερώτημα δημοσιογράφου της Frankfurter Allgemeine Zeitung (13.9.25) σε σχέση με το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του προγράμματος TPI (Transmission Protection Instrument – Εργαλείο Προστασίας από τη Μετάδοση) από πλευράς ΕΚΤ προκειμένου να στηριχθεί η Γαλλία. Η απάντηση που έδωσε, προφανώς, δεν απέκλεισε κάτι τέτοιο καθώς περιελάμβανε τις εξής φράσεις:

«Ο γενικός κανόνας είναι: Οι υπερβολικά υψηλοί λόγοι ελλείμματος και χρέους δημιουργούν προβλήματα. Κάθε χώρα θα πρέπει να έχει συμφέρον να μειώσει το έλλειμμά της σε βιώσιμο επίπεδο, ώστε να αποφύγει να καταλήξει σε μια κατάσταση όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του εθνικού χρέους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το μάθημα έχει γίνει ουσιαστικά κατανοητό. Τα τελευταία χρόνια ήταν σίγουρα δύσκολα: η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολιτικές κρίσεις – οι σχετικές δημοσιονομικές προκλήσεις ήταν σημαντικές. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει τρόπος για μια κυβέρνηση να αποφύγει την επίλυση του προβλήματος του ελλείμματος».

Υπενθυμίζεται πως το TPI είναι ένα πρόσθετο εργαλείο στη διάθεση της ΕΚΤ, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητης, άτακτης δυναμικής της αγοράς που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Για τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης καθιερωμένων κριτηρίων, το Ευρωσύστημα μπορεί να διενεργεί αγορές στη δευτερογενή αγορά τίτλων που εκδίδονται σε δικαιοδοσίες που αντιμετωπίζουν επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης, η οποία δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν συγκεκριμένες χώρες.

Η κλίμακα των αγορών TPI, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εκ των προτέρων, εξαρτάται από τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζει η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Διαφυλάσσοντας τον μηχανισμό μετάδοσης, ο TPI επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα την εντολή του για σταθερότητα τιμών.

Οι πολιτικές προοπτικές του Λεκορνί

Σε αυτές τις συνθήκες είναι που Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού την Τετάρτη (10.92025) με εντολή του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να διαβουλευτεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό πριν από τον διορισμό νέας κυβέρνησης.

Ο νέος πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη μέθοδο διαπραγμάτευσης και επί της ουσίας, αφού οι βουλευτές απέρριψαν το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για απότομη μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Μέχρι στιγμής, οι βουλευτές έχουν δείξει μικρή προθυμία για συμβιβασμό, ενώ πολλοί ζητούν επανάληψη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών του 2024 που χώρισαν το κοινοβούλιο σε τρία αντίπαλα μπλοκ ανίκανα να συμφωνήσουν σε οικονομικά νομοσχέδια. Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένης της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, ζητούν την παραίτηση του Μακρόν πριν από το τέλος της θητείας του το 2027 – κάτι που έχει αποκλείσει ο ίδιος κατηγορηματικά.

Η Fitch δήλωσε ότι «η ήττα της κυβέρνησης σε ψήφο εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον αυξημένο κατακερματισμό και την πόλωση της εγχώριας πολιτικής».

«Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2024, η Γαλλία είχε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις», ανέφερε. «Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να επιτύχει ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση και καθιστά απίθανο το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα να μειωθεί στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως έχει θέσει ως στόχο η απερχόμενη κυβέρνηση».

Η Fitch προειδοποίησε επίσης ότι «η περίοδος πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 θα περιορίσει περαιτέρω το περιθώριο για δημοσιονομική εξυγίανση βραχυπρόθεσμα και βλέπει μεγάλη πιθανότητα το πολιτικό αδιέξοδο να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές».

Σχολιάζοντας στο X, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Έρικ Λόμπαρντ αναγνώρισε την υποβάθμιση. Ωστόσο, τόνισε ότι «ο νέος πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, με σκοπό την έγκριση ενός προϋπολογισμού για το έθνος και τη συνέχιση των προσπαθειών για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας».

Η Γαλλία έχει κακό ιστορικό στην επίτευξη των στόχων μείωσης του ελλείμματος που έχουν θέσει οι κυβερνήσεις της, αναφέρει η ίδια ανάλυση του Bloomberg. Σε αντίθεση με πολλούς ομολόγους της στην ευρωζώνη, δυσκολεύτηκε επίσης να περιορίσει τις δαπάνες και την εξάρτηση από το χρέος μετά τις κρίσεις.

Η Fitch δήλωσε ότι αναμένει ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Γαλλίας θα παραμείνουν πάνω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 – 2027.

«Υποθέτουμε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα οδηγήσουν σε ένα πιο ήπιο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης από αυτό που πρότεινε η απερχόμενη κυβέρνηση», ανέφερε.

Η απόφαση υποβάθμισης της Γαλλίας έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου ο Fitch έδωσε αρνητικές προοπτικές στην προηγούμενη αξιολόγησή της, επικαλούμενος κινδύνους δημοσιονομικής πολιτικής. Η τελευταία υποβάθμιση το 2023 ακολουθήθηκε από παρόμοιες κινήσεις το 2024 από την S&P Global Ratings και την Moody’s Ratings.

Ποιες αντιδράσεις αναμένονται από τους επενδυτές των αγορών ομολόγων

Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα της Γαλλίας έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τους τελευταίους 18 μήνες, πυροδοτώντας μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Τα 10ετή ομόλογα αναφοράς της χώρας προσφέρουν μία από τις υψηλότερες αποδόσεις στην ευρωζώνη, παρόμοια με αυτά της Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Ιταλίας. Το ασφάλιστρο που καταβάλλουν έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές πέρυσι, ένα σημάδι ασθενέστερης ζήτησης από τους επενδυτές.

Η υποβάθμιση της Fitch είναι απίθανο να πυροδοτήσει περαιτέρω πωλήσεις, επειδή οι επενδυτές τείνουν να αποτιμούν τους κινδύνους πριν από τις αλλαγές και η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί αξιολογήσεις διπλού Α από τις δύο άλλες μεγάλες εταιρείες. Ωστόσο, περαιτέρω υποβαθμίσεις στο μέλλον θα μπορούσαν να διαβρώσουν τη ζήτηση από επενδυτές που δεσμεύονται από αυστηρές απαιτήσεις εντολής για την αγορά περιουσιακών στοιχείων υψηλότερης αξιολόγησης.

Αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη στη Γαλλία και την ευρωζώνη

Η απόφαση του οίκου Fitch και οι πολιτικές δυσκολίες της Γαλλίας έρχονται σε αντίθεση με τα σημάδια ανάκαμψης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Πρόσφατοι δείκτες δείχνουν το τέλος μιας μακράς ύφεσης στη μεταποίηση, ενώ η Τράπεζα της Γαλλίας δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η συνολική ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί με τον εκπληκτικά ισχυρό ρυθμό που σημείωσε το δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, η στατιστική υπηρεσία της χώρας Insee προειδοποίησε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η παρατεταμένη ζημία στην εμπιστοσύνη από τις πολιτικές αναταραχές σημαίνει ότι η ανάπτυξη στη Γαλλία αναμένεται να υποχωρήσει σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη φέτος.

Η Fitch δήλωσε ότι εμμένει στις οικονομικές της προβλέψεις για τη Γαλλία, προβλέποντας αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,6% το 2025, 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027.

«Η τρέχουσα πολιτική και πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει το οικονομικό κλίμα, αλλά το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και οι ισχυροί εταιρικοί ισολογισμοί της Γαλλίας θα πρέπει να στηρίξουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, ιδίως στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού», ανέφερε.