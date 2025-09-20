Γερμανία: Η χαλάρωση του φρένου χρέους για την άμυνα επιβάλλει περικοπές στις δαπάνες υγείας – Ωμή σύσταση της Bundesbank

Περικοπές στις δαπάνες στην υγεία και αυξήσεις στις σχετικές εισφορές από το 2027 προτείνει η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρω – ζώνης, της Γερμανίας (Bundesbank) προκειμένου να μπορέσει το κράτος να αντέξει το βάρος της αύξησης των αμυντικών δαπανών με όχημα την χαλάρωση του φρένου χρέους, την οποία ψήφισε η χώρα τον Μάρτιο του 2025.

Η αρχική… ιδέα έπεσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε όταν δήλωσε τον Ιούνιο του 2025 (λίγες μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ) πως πως «αν δεν πάτε στο 5%, συμπεριλαμβανομένου του 3,5% των βασικών αμυντικών δαπανών, θα μπορούσατε ακόμα να έχετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ή σε άλλες χώρες, τα συστήματα υγείας τους, το συνταξιοδοτικό σύστημα κ.λπ., αλλά καλύτερα να μάθετε να μιλάτε ρωσικά. Δηλαδή, αυτή είναι η συνέπεια».

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2025, ενώπιον του ομοσπονδιακού συμβουλίου (Bundesrat), ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, πρώτος… διδάξας των Ευρωπαίων ηγετών στην εκτίναξη των αμυντικών δαπανών, συνέδεσε ευθέως την αύξηση του δημοσίου χρέους λόγω αύξησης των αμυντικών δαπανών με την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην υγεία, ενώ προχθές (17.9.25) από το βήμα της ομοσπονδιακής Βουλής (Bundestag), κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό (σ.σ. εγκρίθηκε στις 18.9.25) , έγινε πιο συγκεκριμένος…

Σε κρίση η Ασφάλιση της Υγείας

Χθες ήλθε και άλλη «βόμβα». Αυτή τη φορά από την Bundesbank και συγκεκριμένα από τη έκθεση της για το Σεπτέμβριο του 2025.

Σ’ αυτήν υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη σχέση κρατικού προϋπολογισμού – δαπανών για την υγεία. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια. Το ένα για την «Υποχρεωτική Ασφάλιση Υγείας» και ένα άλλο για την «Κοινωνική Ασφάλιση Μακροχρόνιας Φροντίδας».

Για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Υγείας αναφέρεται πως: «Το Ταμείο Υγείας αναμένεται να κλείσει με ένα μικρό έλλειμμα. Με βάση την πρόβλεψη του Ομίλου Εκτιμητών και τις πληρωμές του ταμείου στο Ταμείο Καινοτομίας και Νοσοκομειακών Δομών, εγγράφηκε στον προϋπολογισμό έλλειμμα περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ένα ομοσπονδιακό δάνειο ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα αποθεματικά του ταμείου δεν θα πέσουν κάτω από το νόμιμο ελάχιστο όριο.

Τα ταμεία ασφάλισης υγείας έχουν επενδύσει πλεόνασμα παρά τη σημαντικά αυξανόμενη δαπάνη για παροχές, λόγω της απότομης αύξησης των ποσοστών συμπληρωματικής εισφοράς. Κατά μέσο όρο, τα ταμεία αύξησαν το ποσοστό συμπληρωματικής εισφοράς κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ό,τι υπολόγισε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με την εκτίμηση της κυβέρνησης. Συνολικά, αναμένεται πλεόνασμα — παρόλο που οι δαπάνες για ασφάλιση υγείας το 2024 ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τις εκτιμήσεις, και η αύξηση των δαπανών, δεδομένης της μέχρι σήμερα εξέλιξης, είναι πιθανώς πάνω από τις εκτιμήσεις της ομάδας εκτίμησης (+7%). Ωστόσο, μένει να δούμε εάν αυτό το πλεόνασμα θα είναι αρκετό για να αναπληρώσει τα χρηματοοικονομικά αποθεματικά στο ελάχιστο επίπεδο».

Και συμπληρώνεται πως «η ανοδική πίεση μετριάζεται από τα ακόλουθα:

Πρώτον, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει ένα επιπλέον δάνειο ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026.

Δεύτερον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναβάλλει ένα δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το 2023 έως το 2033. Αρχικά επρόκειτο να αποπληρωθεί το 2026. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γεφυρώνει έτσι τα οξέα προβλήματα ρευστότητας με τα πολυετή δάνειά της.

Ωστόσο, τα διαρθρωτικά κενά χρηματοδότησης δεν μπορούν να καλυφθούν με τέτοια δάνεια.

Επομένως, μια επιτροπή πρόκειται να αναπτύξει προτάσεις μεταρρυθμίσεων έως την άνοιξη του 2027.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα θα μπορούσαν να περιορίσουν την τάση προς μια απότομη αύξηση των δαπανών για παροχές στην ασφάλιση υγείας.

Η επίγνωση του κόστους μεταξύ των ασφαλισμένων μπορεί επίσης να ενισχυθεί, για παράδειγμα μέσω ενός είδους αμοιβής ιατρείου ή ορισμένων εκπιπτόμενων ποσών».

Σε κρίση και η Φροντίδας ηλικιωμένων

Σε σχέση με την «Κοινωνική Ασφάλιση Ηλικιωμένων», η Bundesbank επισημαίνει πως «οι δαπάνες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα.

Η ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας επιβαρύνεται κυρίως από τις δημογραφικές πιέσεις χρηματοδότησης, αλλά και ως αποτέλεσμα της επέκτασης των παροχών στο παρελθόν. Επομένως, χωρίς μεταρρυθμίσεις, αναμένεται απότομη αύξηση των συντελεστών εισφορών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει δάνειο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2026. Αυτό θα πρέπει να αποτρέψει περαιτέρω αύξηση των συντελεστών εισφορών βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, οι επερχόμενες αποπληρωμές δανείων προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική πίεση τα επόμενα έτη. Επομένως, απαιτείται δράση και μια επιτροπή μεταρρύθμισης αναμένεται να αναπτύξει προτάσεις έως το τέλος του 2025. Αυτό θα περιλαμβάνει, ιδίως, αποφάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ασφάλισης.

Μια μόνιμη μετατόπιση της χρηματοδότησης προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι εκτός συζήτησης χωρίς μέτρα αντιχρηματοδότησης».

Το φρένο της χαλάρωσης του… φρένου χρέους

Αμέσως μετά, η Bundesbnak ρίχνει και το τελικό …«σύρμα» επισημαίνοντας πως «ακόμα και χωρίς νέες επιβαρύνσεις, ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απαιτεί ήδη σημαντική εξυγίανση από το 2027 και μετά, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του χαλαρού φρένου χρέους».

Υπενθυμίζεται πως η χαλάρωση του φρένου χρέους, η οποία προβλέφθηκε στη συνταγματική μεταρρύθμιση του Μαρτίου 2025, αφορά την αύξηση του δημοσίου δανεισμού με στόχο την αύξηση των δαπανών για την άμυνα στα πλαίσια του όλου σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ και της αναβάθμισης των εθνικών συνεισφορών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, η οποία αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 2025.

Τι θέλει να πει η Bundesbank; Πως επικείμενη αύξηση του δημοσίου χρέους για χάρη των αμυντικών δαπανών απαιτεί δημοσιονομική εξυγίανση δηλαδή περικοπή των δαπανών υγείας ανεξάρτητα από τις πιθανές επιβαρύνσεις των ίδιων ασφαλισμένων πχ μέσω αύξησης των εισφορών τους….