Γερμανία: Υποχωρεί περισσότερο του αναμενόμενου ο πληθωρισμός – Σταθερή πολιτική από την ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέλος του 2025, δίνοντας ελάχιστους λόγους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να αλλάξει την πολιτική της.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2% τον Δεκέμβριο, μετά από άνοδο 2,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (6.1.2025) η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Η μέση πρόβλεψη για τον πληθωρισμό της Γερμανίας σε έρευνα του Bloomberg ήταν για 2,2%.

Τα στοιχεία αυτά ακολουθούν τις αναφορές από τη Γαλλία νωρίτερα σήμερα το πρωί και από την Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, που έδειξαν επίσης χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές. Τα στοιχεία για την ευρωζώνη αναμένεται να δημοσιευθούν αύριο Τετάρτη, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν πληθωρισμό στο στόχο του 2%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους ότι ο πληθωρισμός είναι και πάλι υπό έλεγχο. Ενώ οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν αύξηση των τιμών κάτω από τον στόχο για φέτος και το επόμενο έτος, η απόκλιση είναι μικρή, με τις υπηρεσίες να παραμένουν ανησυχητικές.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ επεσήμανε επίσης τις αυξήσεις των μισθών, οι οποίες αποδείχθηκαν εκπληκτικά ισχυρές, και υποστήριξε ότι οι αξιωματούχοι θα παραμείνουν «ταπεινοί» και θα μελετήσουν τα στοιχεία όσο μπορούν.

Η ΕΚΤ δεν έχει αλλάξει τα επιτόκια από τον Ιούνιο και ούτε οι επενδυτές ούτε οι οικονομολόγοι προβλέπουν κάποια αλλαγή -προς τα πάνω ή προς τα κάτω- στο άμεσο μέλλον.

Εκτός από τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις, το κόστος δανεισμού «πιθανότατα θα παραμείνει σταθερό για αρκετό καιρό», δήλωσε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, λίγες μέρες πριν.

Σύμφωνα με την Destatis, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στη Γερμανία ήταν 2,3% το 2025.