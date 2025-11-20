Διεθνή

Γερμανικό πρέσιγνκ  για συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο SAFE 

Panorama View of the German national parliament
iStock

Nα καταλήξει σε συμφωνία που θα επιτρέψει στη Βρετανία να έχει πρόσβαση στο τεράστιο αμυντικό ταμείο της ΕΕ πριν από την προθεσμία στο τέλος του μήνα πιέζει η Γερμανία.

Οι δύο πλευρές, δηλαδή η Γερμανία και η ΕΕ, διαφωνούν για το πόσα χρήματα θα πρέπει να καταβάλει η Βρετανία για να συμμετάσχει στο ταμείο των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (SAFE) — μια από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες της ΕΕ για να βοηθήσει την Ευρώπη να επεκτείνει γρήγορα τις στρατιωτικές της δυνάμεις απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, μείωσε τώρα τη ζήτηση ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, το ποσό εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο από την προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου των μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο.

Η Γερμανία ενθαρρύνει τους διαπραγματευτές να βρουν έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Αλλά με την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση, ο χρόνος εξαντλείται.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει ένα σημαντικό αγκάθι στις σχέσεις μετά το Brexit, αξιοποιώντας μια αμφιλεγόμενη συζήτηση σχετικά με το εάν τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να ωφελούν κυρίως τα κράτη μέλη και τις εταιρείες τους ή να επεκτείνονται σε ζωτικούς συμμάχους. Η διαμάχη είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα της ασφάλειας, δεδομένης της πιεστικής ανάγκης της Ευρώπης να αναβαθμίσει συλλογικά την αμυντική της βιομηχανία.

