Γιατί η Κεντρική Τράπεζα Κίνας δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια

Δεν προτίθεται να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική με μέτρα όπως η μείωση των επιτοκίων, δήλωσε η κεντρική τράπεζα της Κίνας (PBOC) παρόλο που η οικονομία μόλις κατέγραψε τον χειρότερο μήνα της μέχρι στιγμής στο 2025.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δεσμεύτηκε να εφαρμόσει «επιμελώς» τη «μέτρια χαλαρή» νομισματική πολιτική της, τονίζοντας παράλληλα τη στοχευμένη στήριξη της οικονομίας. Οι δηλώσεις αυτές, που περιλαμβάνονται σε τριμηνιαία έκθεση που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή (15.8.2025), ακολούθησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών στατιστικών στοιχείων που έδειχναν την εξασθένιση της εγχώριας ζήτησης.

Μαζί με ένα μήνυμα που σκιαγραφεί βελτιωμένες προοπτικές για τον πληθωρισμό, η PBOC σηματοδοτεί ότι είναι πιθανό να αναβάλει τη χρήση ευρέων μέσων χαλάρωσης, όπως μειώσεις των επιτοκίων ή του δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών, για αργότερα μέσα στο έτος, όταν η οικονομία κινδυνεύει να υποστεί πιο σημαντική επιβράδυνση, σύμφωνα με αναλυτές παγκόσμιων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Citigroup. Ο δείκτης RRR καθορίζει το ποσό των μετρητών που πρέπει να διατηρούν οι δανειστές ως αποθεματικά.

«Η έμφαση που δίνει στην εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και στη στοχευμένη χαλάρωση σηματοδοτεί περιορισμένη διάθεση για ευρεία νομισματική χαλάρωση», έγραψαν σε έκθεση τους οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs Group, μεταξύ των οποίων και ο Chen Xinquan.

Η κινεζική οικονομία υπέστη κάμψη τον Ιούλιο, καθώς η εκστρατεία για τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην εγχώρια αγορά επιδείνωσε την κατάσταση που είχε ήδη δημιουργηθεί από την αύξηση των δασμών. Η εξασθένιση των κινήτρων για τις υποδομές και την κατανάλωση ήταν επίσης ένας βασικός παράγοντας της επιβράδυνσης, αποκαλύπτοντας το βαθμό στον οποίο η ιδιωτική ζήτηση παραμένει αδύναμη.

Ωστόσο, μετά την καταγραφή ετήσιας αύξησης 5,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Κίνα μπορεί πιθανώς να αντέξει μια βραδύτερη ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο και να επιτύχει τον επίσημο στόχο του 5% περίπου.

«Οι διαρθρωτικές πολιτικές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιο σημαντικό μέσο για την PBOC τους επόμενους μήνες σε σύγκριση με τις γενικές μειώσεις των επιτοκίων ή των υποχρεωτικών αποθεματικών», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Citigroup, συμπεριλαμβανομένου του Yu Xiangrong, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων, όπως την αύξηση των εμπορικών φραγμών και την ανεπαρκή εγχώρια ζήτηση, αλλά τα θεμέλιά της είναι σταθερά και η ανθεκτικότητά της ισχυρή, ανέφερε η PBOC στην έκθεσή της.

Όσον αφορά τον αποπληθωρισμό, ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Κίνα για περισσότερα από δύο χρόνια, η PBOC τόνισε ότι ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τα ευμετάβλητα είδη διατροφής και ενέργειας, έχει βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες.

Η καταστολή της «ατάκτου» ανταγωνισμού χαμηλών τιμών από την κυβέρνηση, σε συνδυασμό με μια πολιτική στροφή προς την τόνωση της κατανάλωσης, θα έχει θετικό αντίκτυπο στον πληθωρισμό, ανέφερε η PBOC.

Οι οικονομολόγοι γενικά αναμένουν ότι η PBOC θα προχωρήσει σε μια νέα μείωση των επιτοκίων κατά 10 έως 20 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, καθώς και σε μείωση του RRR κατά 50 μονάδες βάσης.

Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν επίσης ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης εάν η οικονομία αποδυναμωθεί αργότερα εντός του έτους. Η Citi προβλέπει μια σχεδόν δημοσιονομική ένεση ύψους 500 δισ. γιουάν (70 δισ. δολάρια) για τη στήριξη της ζήτησης.

Επιπλέον, η PBOC δεσμεύτηκε να αποτρέψει την άσκοπη κυκλοφορία κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αρμπιτράζ. Αυτό είναι ένα ακόμη σημάδι ότι «η PBOC δεν βιάζεται να προχωρήσει σε ευρεία χαλάρωση», σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs που δημοσιεύθηκε το Σάββατο (16.8.2025).

Η PBOC αποκάλυψε επίσης ότι τον Ιανουάριο συνέστησε μια επιτροπή μακροπροληπτικής εποπτείας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των ανώτατων αξιωματούχων να ενισχύσει την αποστολή της.

Η κεντρική τράπεζα επέκτεινε το πεδίο δράσης της συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των αγορών ακινήτων και μετοχών τα τελευταία χρόνια, έχοντας διευκολύνει τη δημιουργία ενός ταμείου οιονεί σταθεροποίησης για την αγορά μετοχών νωρίτερα φέτος.