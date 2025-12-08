Διεθνή

Goldman Sachs: Αναβάθμισε την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας στο 5% το 2025

Η διεθνής επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs δημοσιοποίησε μία ερευνητική αναφορά στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία, επικαιροποίησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 από το 4,9% στο 5%
REUTERS
REUTERS / Andrew Kelly / File Photo

Τις προβλέψεις για την κινεζική οικονομία επικαιροποιούν ολοένα και περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και οικονομικοί φορείς, όπως και η Goldman Sachs, καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του.

Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας αστάθειες στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικές τριβές, οι οργανισμοί και οι φορείς αυτοί, μεταξύ των οποίων και η Goldman Sachs, θεωρούν ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τα αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής, αλλά και ο δομικός εκσυγχρονισμός θα διατηρήσουν τη δυναμική ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.

Η διεθνής επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs δημοσιοποίησε μία ερευνητική αναφορά στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία, επικαιροποίησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 από το 4,9% στο 5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για την επόμενη διετία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
85
80
70
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Η Πολωνία εξετάζει την ανάπτυξη του LNG για να διαμορφώσει τις ροές φυσικού αερίου της Ευρώπης μετά τη Ρωσία
Η χώρα αξιοποιεί τη δυναμική που δημιούργησε μετά τη μείωση των παραδόσεων από την Gazprom PJSC το 2022, όταν η πρώιμη διαφοροποίηση της Πολωνίας την άφησε καλύτερα προετοιμασμένη από πολλούς ανταγωνιστές
Ένα δεξαμενόπλοιο LNG
Η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τον Σεπτέμβριο καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές
Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (5.12.25), έδειξε επίσης ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων περίπου 18 μηνών
Shops at the shopping center - retail concepts
Newsit logo
Newsit logo