Goldman Sachs: Αναβάθμισε την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας στο 5% το 2025

Τις προβλέψεις για την κινεζική οικονομία επικαιροποιούν ολοένα και περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και οικονομικοί φορείς, όπως και η Goldman Sachs, καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του.

Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας αστάθειες στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικές τριβές, οι οργανισμοί και οι φορείς αυτοί, μεταξύ των οποίων και η Goldman Sachs, θεωρούν ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τα αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής, αλλά και ο δομικός εκσυγχρονισμός θα διατηρήσουν τη δυναμική ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.

Η διεθνής επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs δημοσιοποίησε μία ερευνητική αναφορά στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία, επικαιροποίησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 από το 4,9% στο 5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για την επόμενη διετία.