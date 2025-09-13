Διεθνή

H Fitch υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η υποβάθμιση της Fitch σε A+ έχει μεγαλύτερες συνέπειες από τις πρόσφατες υποβαθμίσεις, καθώς θα μπορούσε να προμηνύει ότι και άλλοι ομολόγοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της
Το γαλλικό κοινοβούλιο στο Παρίσι
REUTERS / Abdul Saboor

Στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ υποβάθμισε χθες το βράδυ (12.9.2025) ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch, την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, αφαιρώντας από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης την αξιολόγηση AA-, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει πολιτική κρίση και διογκούμενο χρέος.

Η κίνηση αυτή, που φέρνει την αξιολόγηση της Fitch στο A+, ασκεί πίεση στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ, λίγες μόνο ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση και να συντάξει έναν προϋπολογισμό για το 2026 που θα μπορεί να περάσει από ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Η αξιολόγηση, η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για μια μεγάλη εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχει σταθερές προοπτικές για μελλοντικές κινήσεις, ανέφερε η Fitch, αποδίδοντας την υποβάθμισή της στην έλλειψη «σαφούς ορίζοντα για τη σταθεροποίηση του χρέους τα επόμενα χρόνια».

Η υποβάθμιση είχε ήδη τιμολογηθεί στις αγορές, ανέφεραν αναλυτές. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της κίνησης είναι αμήχανη για τη Γαλλία και υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ικανότητά της να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο είναι σήμερα το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε αυτή την εβδομάδα στον Λεκορνύ, έναν συντηρητικό πιστό του, να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά την απομάκρυνση του βετεράνου κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού από τους βουλευτές σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό ύψους 44 δισ. ευρώ (52 δισ. δολάρια). 

Ο Λεκορνύ έγινε ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε λιγότερο από δύο χρόνια και αντιμετωπίζει μια σχεδόν αδύνατη αποστολή να περάσει έναν περιορισμένο προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο – μια δοκιμασία που οδήγησε στην απομάκρυνση των δύο τελευταίων πρωθυπουργών της Γαλλίας.
«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να επιτύχει ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση», ανέφερε η Fitch σε δήλωσή της.

Ο υπουργός Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ δήλωσε ότι έλαβε υπόψη την κίνηση της Fitch και ότι ο Λεκορνύ προχωρά με τις διαβουλεύσεις με τους νομοθέτες για την έγκριση του προϋπολογισμού και την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Η υποβάθμιση της Fitch σε βαθμολογία A+ έχει μεγαλύτερες συνέπειες από τις πρόσφατες υποβαθμίσεις, καθώς θα μπορούσε να προμηνύει ότι και άλλοι ομολόγοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της, οδηγώντας ενδεχομένως σε αναγκαστική πώληση γαλλικών ομολόγων από επενδυτές που δεσμεύονται από όρια αξιολόγησης. 

Το γαλλικό χρέος έχει τεθεί υπό πίεση από τότε που ο Bayrou ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα, οδηγώντας το κόστος δανεισμού κοντά σε αυτό της Ιταλίας, η οποία φέρει το δεύτερο υψηλότερο χρέος της ευρωζώνης και έχει πολύ χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα.

Με τις αγορές ομολόγων να παρακολουθούν στενά, ο Λεκορνύ πρέπει να βρει τρόπους να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα του επόμενου έτους από το εκτιμώμενο 5,4% του ΑΕΠ, αν και το σχέδιό του θα είναι πιθανώς λιγότερο φιλόδοξο από τον στόχο του Μπαϊρού για 4,6%. Το σχέδιο προϋπολογισμού του πρέπει να υποβληθεί στο κοινοβούλιο έως τις 7 Οκτωβρίου, αν και σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσε να το αναβάλει έως τις 13 Οκτωβρίου.

Για να κερδίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη, ο Λεκορνύ αναμένεται να κάνει παραχωρήσεις στους Σοσιαλιστές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των φόρων για τους πλούσιους και της χαλάρωσης της σκληρά κερδισμένης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν για το 2023. Ωστόσο, αν προχωρήσει πολύ μακριά, κινδυνεύει να αποξενώσει τους βουλευτές του κόμματος του Μακρόν και τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους.

Η υποβάθμιση της Γαλλίας σε A+ δεν είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στις μεγάλες τράπεζές της, καθώς η BNP Paribas και η Credit Agricole έχουν ήδη βαθμολογία A+ και η Societe Generale έχει βαθμολογία ένα βαθμό χαμηλότερη από τη Fitch.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
ΕΕ-Ινδία σε «εντατικές» συνομιλίες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας
Η Ινδία και η ΕΕ συνεργάζονται με ειλικρίνεια και δέσμευση για την οριστικοποίηση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας Πιγιούς Γκόγιαλ
European Union and India flag together realtions textile cloth fabric texture
Πρόταση ΗΠΑ για νέες κυρώσεις της G7 στη ρωσική ενεργειακή αγορά
Οι ΗΠΑ θα καλέσουν τις χώρες της G7 να εξετάσουν τη νομική δυνατότητα κατάσχεσης ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στήριξη της ουκρανικής άμυνας
Aerial view of Natural Gas Combined Cycle Power Plant
Η οικονομική αγωνία του ΝΑΤΟ για την κοινή άσκηση Ρωσίας και Λευκορωσίας – Γιατί θα κοστίσει ακριβά η αναχαίτιση των drones της Μόσχας
Οι κοινές ασκήσεις των στρατών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας (12 – 16 Σεπτεμβρίου 2025) έχουν αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες του ΝΑΤΟ για την ετοιμότητα της ανατολικής πλευράς του
Τανκ 1
Γιατί η Fitch μπορεί να βάλει σήμερα φωτιά στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων - Οι πιθανές επιπτώσεις στο «ξεχασμένο» χρέος της Κομισιόν ύψους 800 δισ. ευρώ
Σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Fitch θα μπορούσε να υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας από "AA-" σε "A+" - πυροδοτώντας περαιτέρω πωλήσεις μεταξύ των επενδυτών ομολόγων
O Σεμπαστιάν Λεκορνί
Newsit logo
Newsit logo